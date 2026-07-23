La Asociación de Tropa y Marinería Española lamenta la falta de unanimidad para condenar la agresión en Berriozar

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) se reúne con la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - ATME

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha expresado este jueves su "preocupación" por la falta de unanimidad política en el Parlamento de Navarra para condenar la agresión a militares que seguían la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina en la terraza de un bar de Berriozar.

ATME ha mantenido en los últimos días diversas reuniones con representantes políticos navarros para trasladar la "preocupación del colectivo militar" tras la agresión y ha afirmado que este hecho, que "afectó a servidores públicos que intervienen habitualmente en emergencias y situaciones de riesgo, no puede normalizarse en una sociedad democrática".

Entre los responsables políticos que han recibido a ATME figuran Cristina Ibarrola, presidenta de UPN; Javier García, presidente del PPN, y Emilio Jiménez, portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra.

La asociación ha valorado que "este respaldo resulta especialmente relevante en un contexto en el que se han producido ataques por el mero hecho de ser militares, hechos que recuerdan épocas oscuras en Navarra y el País Vasco".

Además, ATME acudió este miércoles al Parlamento de Navarra, donde se debatieron tres declaraciones institucionales presentadas a la Junta de Portavoces por UPN, PPN y Contigo Zurekin, ninguna de las cuales fue aprobada. La delegación de la asociación estuvo encabezada por su presidente, Marco Antonio Gómez, y la delegada en Navarra, Ana Isabel Osa.

ATME ha expresado su agradecimiento a las formaciones políticas que han mantenido reuniones con la asociación para trasladarles "el respaldo y la cercanía del pueblo navarro hacia los miembros de las Fuerzas Armadas", subrayando que "este apoyo resulta especialmente valioso en un momento en el que varios militares han sido agredidos por el mero hecho de serlo, pese a ser servidores públicos que trabajan para toda la ciudadanía".

Al mismo tiempo, ATME ha lamentado "profundamente que no se haya alcanzado la unanimidad institucional necesaria para que la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobara una declaración conjunta de condena", ya que considera que "la falta de consenso envía un mensaje preocupante, dado que los militares agredidos -que intervienen en todo tipo de desastres naturales y calamidades que afectan a toda la población- merecen un respaldo claro y sin matices frente a cualquier acto de violencia incompatible con los valores democráticos y la convivencia que Navarra defiende".