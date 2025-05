Asociaciones piden al Ayuntamiento de Pamplona que derribe los Caídos por ser un símbolo de "exaltación franquista"

PAMPLONA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Asociaciones Memorialistas por el Derribo de los Caídos ha reclamado al Ayuntamiento de Pamplona que "dé los pasos oportunos" para la demolición del edificio y ha explicado que la normativa que protegería el inmueble "no está publicada en su totalidad y, por lo tanto, no está vigente". En su opinión, "sólo hace falta voluntad política" para el derribo.

De la misma manera, estas asociaciones han exigido a PSN, EH Bildu y Geroa Bai que "no hagan trampas a las leyes" y reconozcan que "todo el edificio es símbolo y no puede resignificarse".

Así lo han reivindicado en una rueda de prensa en la que Yolanda Ansó y Koldo Amatria, en representación de la Agrupación, han leído un texto en castellano y euskera en el que han defendido que "el derecho de las víctimas a la reparación, reconocido en la legislación internacional de derechos humanos, exige que los símbolos franquistas sean retirados". Por eso, consideran que "es deber" del Consistorio y de los partidos políticos "reconocer ese derecho".

Han afirmado que el mantenimiento del Monumento a los Caídos "contradice todas las disposiciones de la legislación internacional sobre derechos humanos, crímenes contra la humanidad y desapariciones forzadas" y las leyes de Memoria Democrática. Igualmente, han asegurado que su continuidad, "más o menos transformado", es "una nueva ofensa a las víctimas" y "es contrario al deber de las instituciones de garantizar la no repetición del dolor y la revictimización de las víctimas".

Por otro lado, han destacado que la ley aprobada por PSN, EH Bildu y Geroa Bai para impulsar su transformación en un centro de memoria dice que "las supuestas resignificaciones no le han quitado su simbología franquista, porque el edificio es símbolo desde que fue construido y lo seguirá siendo hasta su derribo". "Aunque ahora lo dediquen a un centro de derechos humanos, seguirá siendo un edificio de exaltación franquista", han insistido.

Han asegurado que "no se pueden quitar algunas partes y quitarles su simbología franquista, como dicen PSN, EH Bildu y Geroa Bai", partidos a los que han pedido que "no hagan trampas a las leyes y reconozcan que todo el edificio es símbolo y no puede resignificarse".

De la misma manera, han indicado que la ley de Memoria Democrática determina que "los edificios símbolos franquistas deben ser eliminados". Una ley que es "de obligado cumplimiento", por lo que el Ayuntamiento de Pamplona "la debe aplicar" con los Caídos, igual que lo hizo para "quitar el monumento a Sanjurjo, laureadas, placas" o para "quitar del callejero a generales golpistas y a represores franquistas".

Han esperado que el Consistorio "ponga todo su empeño en retirar Los Caídos de la vía pública" como lo ha hecho al retirar "justamente" del callejero los nombres de Víctor Eusa y Ángel María Pascual. "No tiene mucho sentido retirar a Eusa del callejero y dejar en pie su obra más franquista", han remarcado.

"Por fin la ciudadanía sabe la verdad, que Los Caídos es un símbolo de exaltación franquista. Ahora esperamos que se aplique la justicia y se ordene el derribo del edificio", han concluido.

Preguntada por los periodistas si el Ayuntamiento de Pamplona puede realizar este derribo sin contar con el Gobierno de Navarra, Ansó ha considerado que "legalmente hablando" es el alcalde "el que tiene la potestad de hacerlo". Ha lamentado que "nadie nos llama" para hablar de esta cuestión pero ha destacado que "tenemos claro que tenemos la razón y mantenemos la dignidad" y "con ello vamos a todas partes, a donde haga falta y con todas las armas que haga falta a nivel legal".