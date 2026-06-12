ASORNA reivindica que la lengua de signos "debe estar presente allí donde se construye la vida"

Acto en el Parlamento de Navarra para conmemorar el Día Nacional de las Lenguas de Signos. - MIGUEL OSES - PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA) ha defendido este viernes que "no hay inclusión sin accesibilidad lingüística" y que "no es la persona sorda quien debe adaptarse" sino que "es la sociedad la que debe transformarse". Por ello, ha reivindicado que "las lenguas de signos españolas deben estar presentes allí donde se construye la vida".

Así lo ha reclamado la secretaria de ASORNA, Francisca Pulgarín, en un acto institucional en el Parlamento de Navarra, con motivo de la conmemoración, este domingo, 14 de junio, del Día Nacional de las Lenguas de Signos, que este año se celebra con el lema 'Por mil razones', y en el que ha dado lectura al manifiesto de la Confederación Estatal de Personas Sordas.

El acto ha contado también con la participación del presidente del Legislativo foral, Unai Hualde, y la asistencia de la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, y representantes de los diferentes grupos parlamentarios, además de miembros de ASORNA.

La apertura del acto ha corrido a cargo del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, quien ha destacado que "se van dando pasos, de hecho, hemos normalizado que haya una traducción en lengua de signos en cualquier acto o jornada". "Es una de las señales distintivas de accesibilidad de nuestras administraciones, una cuestión muy importante para poder llegar a toda la ciudadanía", ha afirmado.

Igualmente, ha puesto de relieve la "especial sensibilidad" de Navarra en materia de lenguas, "por algo somos una comunidad plurilingüe, con dos lenguas propias". "De ahí la importancia que concedemos al derecho a comunicarnos, a entender y ser entendidos, siempre y en todos los casos", ha señalado.

Tras recordar las iniciativas más recientes del Parlamento de Navarra en materia de igualdad, ya sea para identificar barreras en el acceso a la valoración de la discapacidad, ya sea para respaldar la admisión a trámite en el Congreso de la propuesta de Cermi-Mujeres para reconocer a víctimas de esterilización forzada, el Presidente ha reiterado el compromiso de la Cámara con la implantación de "estructuras y recursos" suficientes para materializar las políticas de equidad.

Seguidamente, Francisca Pulgarín ha dado lectura al manifiesto de la Confederación Estatal de Personas Sordas que defiende que "una sociedad verdaderamente inclusiva es aquella en la que todas las personas son tenidas en cuenta, sin condiciones ni renuncias". Por ello, ha reivindicado "el derecho a comunicarnos, a entender y ser entendidas, a que no decidan por nosotras" y a "vivirlo todo. No una parte, no lo mínimo, todo".

"Durante mucho tiempo, las personas sordas hemos tenido que defender algo que nunca debería haberse cuestionado: el valor de nuestras lenguas. Ya no hay excusas para ello. La igualdad de las personas sordas exige estructura, políticas públicas estables, recursos y exige compromiso", ha remarcado.

Ha indicado que "reconocer por ley una lengua nunca puede ser el final del camino" y ha destacado que "es tiempo de pasar del reconocimiento a la responsabilidad, la responsabilidad a la acción y de la acción a los hechos". "La igualdad de las personas sordas no puede depender de la suerte ni de que una Administración tenga voluntad o no. No puede depender de que una familia reciba apoyo a tiempo, ni de que el sistema educativo comprenda lo que supone crecer sin lengua de signos", ha manifestado.

En alusión al lema de 2026, 'Lenguas de Signos por mil razones', Pulgarín ha señalado que "detrás de cada razón hay una deuda que saldar, la de quienes hemos tenido que esforzarnos el doble para recibir la mitad. Las lenguas de signos españolas deben estar presentes allí donde se construye la vida. No como excepción. No como favor. Como obligación. No hay inclusión sin accesibilidad lingüística. No es la persona sorda la que tiene que adaptarse. Es la sociedad la que debe transformarse".