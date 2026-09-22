ASORNA se suma a la campaña internacional para "defender los derechos humanos, las lenguas de signos y la cultura sorda"

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas Sordas de Navarra (ASORNA) se suma a la conmemoración de la Semana Internacional de las Personas Sordas y de las Lenguas de Signos, que se celebra del 21 al 27 de septiembre, bajo el lema 'Reivindicando los derechos humanos de las Personas Sordas'.

Según han indicado desde la asociación en un comunicado, "la historia de las personas sordas es una historia de avances, pero también de reivindicación". "Décadas de organización y activismo han permitido conquistar derechos y situar las lenguas de signos, la cultura sorda y la accesibilidad en la agenda pública", han subrayado. Sin embargo, "todavía existe una importante distancia entre tener derechos reconocidos y poder ejercerlos de manera efectiva".

Por ello, durante esta semana, ASORNA se une a la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD) y a la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) para "reclamar que los derechos reconocidos se traduzcan en hechos: una educación inclusiva y de calidad, atención temprana que garantice el acceso a una lengua plena, servicios públicos accesibles, interpretación y videointerpretación en lengua de signos, empleo sin discriminación, información accesible y participación real de las personas sordas en las decisiones que afectan a sus vidas".

En el marco de esta campaña, la CNSE destaca que las lenguas de signos "son lenguas plenas y una condición indispensable para el ejercicio de los derechos humanos". En el año en que se cumplen 20 años de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la reivindicación "sigue siendo clara: no basta con reconocer las lenguas de signos, es necesario garantizarlas, protegerlas y promoverlas".

ASORNA se suma al llamamiento a las administraciones públicas para que "cumplan la legislación vigente" y remarca que las personas sordas "deben poder acceder en igualdad de condiciones a la educación, la sanidad, los servicios públicos, el empleo, la cultura y la información".

TRES FECHAS PARA "REIVINDICAR Y CELEBRAR"

Dentro de esta semana destacan tres fechas "especialmente significativas". El 23 de septiembre, Día Internacional de las Lenguas de Signos, edificios emblemáticos de todo el mundo se sumarán al reto 'Blue Light for Sign', iluminándose de azul en reconocimiento a las lenguas de signos.

El 26 de septiembre, Día Internacional de las Personas Sordas, en España esta jornada estará dedicada a "reivindicar los derechos de las personas sordas y a celebrar la lengua de signos, la diversidad, la unidad asociativa y la cultura de la comunidad sorda". Las federaciones y asociaciones de personas sordas de la red asociativa de la CNSE desarrollarán diferentes actividades con motivo de esta celebración.

El 27 de septiembre, cuando se cumplen 75 años de la Federación Mundial de Personas Sordas (WFD), que nació en 1951 "con la convicción de que las personas sordas de todo el mundo debían disfrutar plenamente de sus derechos humanos". 75 años después, "el trabajo continúa, porque los derechos de las personas sordas son derechos humanos".

ASORNA, JUNTO A LAS ASOCIACIONES DE ARAGÓN Y LA RIOJA

Como parte de las actividades de esta semana, ASORNA se reunirá con sus entidades homólogas de Aragón y La Rioja en una jornada "de encuentro y convivencia".

El programa comenzará con un acto de bienvenida en la Ciudadela de Pamplona, seguido de la lectura del manifiesto de la CNSE. Posteriormente, las personas participantes realizarán una visita cultural accesible en Lengua de Signos Española (LSE), con intérpretes de ASORNA.

La jornada continuará con una comida en Anaitasuna y finalizará con un espectáculo en LSE de poesía, Visual Vernacular y teatro de humor, a cargo de Cristina Campo y Ainhoa Ruiz de Angulo, de Zeinu Kaxa (Vitoria-Gasteiz).

Con esta programación, ASORNA quiere "celebrar los avances conseguidos y, al mismo tiempo, reivindicar todo lo que todavía queda por alcanzar". La asociación defiende que "el reconocimiento de derechos debe ir acompañado de los recursos y medidas necesarias para hacerlos efectivos".

ASORNA hace un llamamiento a las administraciones y a la sociedad para "pasar de las palabras a los hechos, garantizar la accesibilidad y asegurar que las personas sordas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones".