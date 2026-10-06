Aspace Navarra conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral reivindicando "el derecho a cuidar sin renunciar"

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 100 personas se han reunido en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona en un acto organizado por Aspace Navarra con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral que ha puesto en el centro las voces de las personas con parálisis cerebral y sus familias, bajo el lema 'El mejor regalo es cuidar sin renunciar'.

En la jornada, que ha contado con la asistencia de representantes de diferentes grupos parlamentarios, ha intervenido Pablo Aldaz, vicepresidente de Aspace Navarra, y se ha dado lectura al manifiesto por parte de personas con discapacidad de la entidad y el testimonio de Quinita Lerga, madre de una joven con parálisis cerebral de la entidad.

A las doce, las personas asistentes han compartido unas uvas al son de las campanadas del Ayuntamiento, "adelantando simbólicamente la Navidad para hacer visible una realidad cotidiana: la anticipación y la organización que muchas familias necesitan para poder hacer sus planes".

Durante su intervención, Pablo Aldaz ha destacado que "los apoyos deben responder a las necesidades y preferencias de cada persona y tener continuidad a lo largo de su vida". Su disponibilidad "permite estudiar, trabajar, disfrutar del ocio, relacionarse y participar en la sociedad, al tiempo que facilita que las familias puedan mantener sus propios proyectos".

"Los apoyos adecuados abren oportunidades para la persona y aportan tranquilidad a su entorno", ha señalado. Aldaz ha trasladado también la necesidad de contar con equipos profesionales "estables", servicios que acompañen los cambios de etapa y recursos que "faciliten el descanso familiar y lleguen a quienes viven también en el medio rural".

La lectura del manifiesto ha situado la participación de las personas con discapacidad en el centro del encuentro. El mensaje de la jornada ha destacado que "tener autonomía significa poder decidir sobre la propia vida y disponer de los apoyos necesarios para hacer realidad esas decisiones, también cuando existen grandes necesidades de apoyo".

LA VOZ DE LAS FAMILIAS: "ACOMPAÑAR Y MANTENER LA PROPIA VIDA"

El acto ha terminado con el testimonio de Quinita Lerga, madre de Laura Sanz, una joven con parálisis cerebral de Aspace Navarra. Lerga ha hecho referencia a "la organización cotidiana que hay detrás de muchos planes: coordinar horarios, desplazamientos, citas y cuidados, en ocasiones durante todo el día y a lo largo de muchos años".

"Los apoyos se notan en cosas muy concretas. En poder dejar a nuestro familiar con un equipo que conoce su manera de comunicarse y sabe qué necesita. En que pueda disfrutar de una actividad de ocio. En disponer de un rato para descansar, atender una cita propia o estar con otras personas de la familia", ha dicho.

Ha añadido que las familias "quieren acompañar las decisiones de sus hijos e hijas y que estos tengan oportunidades para desarrollar una vida propia". Para hacerlo posible, necesitan servicios "con continuidad, diferentes recursos y acompañamiento emocional". La "falta de apoyos", según ha subrayado, "dificulta la conciliación y lleva a muchas familias, especialmente a las madres, a reducir su jornada o dejar el empleo".

Con esta campaña del Movimiento ASPACE, Aspace Navarra pone en valor que "los cuidados se sostengan mediante una responsabilidad compartida entre las familias, las administraciones y la sociedad". A su juicio, "reconocer el papel de las familias debe traducirse en recursos concretos que garanticen tanto su bienestar como los derechos y la participación de las personas con parálisis cerebral".

Nacida en 1971 por iniciativa de padres y madres, Aspace Navarra "cumple 55 años acompañando a las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines y a sus familias". Su trabajo "conecta los apoyos en educación, rehabilitación, atención de día, empleo, vivienda, ocio y deporte para responder a las distintas etapas y proyectos de vida".