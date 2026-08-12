ATA Navarra cifra en 157 millones de euros anuales el coste de la "insoportable carga burocrática" a los autónomos

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Trabajadores Autónomos de Navarra (ATA Navarra) ha criticado "la insoportable carga burocrática que soportan" los 46.565 autónomos navarros, cuyo coste ha calculado en 157 millones de euros anuales.

Según afirma en una nota de prensa, "un trabajador por cuenta propia destina una media de 226 horas al año exclusivamente a realizar trámites con las diferentes administraciones y al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social".

Un tiempo que "se ha incrementado en los últimos meses por la incertidumbre en las novedades normativas: nuevo reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, cambios en veri*factu, registro horario...". "Si en diciembre hablábamos de 200 horas al año, toda la nueva burocracia no ha venido a reducir esa cifra. Todo lo contrario. No nos dejan ni conciliar ni estar tranquilos", ha criticado Juan Carlos Equiza, presidente de ATA Navarra.

Desde la asociación han destacado que "esta dedicación no solo supone una pérdida de tiempo productivo, sino que tiene un impacto económico directo". "Teniendo en cuenta un coste medio de 15 euros por hora, estas 226 horas anuales representan un coste de 3.390 euros anuales por autónomo. En términos globales, la burocracia y el cumplimiento normativo le cuestan al colectivo en Navarra más de 157 millones de euros al año y más de 10 millones horas dedicadas por los autónomos a gestionar trámites burocráticos", ha resaltado. A nivel nacional, ATA cifra el coste de atender estos trámites en "11.000 millones de euros y más de 758 millones de horas".

"En una actividad donde la jornada media es de 47 horas semanales, el autónomo dedica al menos cuatro horas de su negocio a la semana o de su descanso para cumplir con la administración", afirman desde la asociación. En este sentido, el Barómetro de ATA apunta que un 40,7% de los encuestados considera "prioritaria" la reducción de la burocracia, sugiriendo entre otras cosas pasar del modelo actual de cuatro declaraciones fiscales a dos o incluso a una única declaración anual.

Esta situación "se agrava para los autónomos que tienen trabajadores a su cargo" ya que "a sus trámites personales como autónomo deben sumar todas las obligaciones laborales y normativas propias de los empleadores, que son cada vez más complejas y exigentes".

"Las trabas burocráticas que sufrimos los autónomos son inasumibles. Según los datos del último barómetro de ATA, en una jornada media de 47 horas semanales, el autónomo dedica al menos 4 horas de su negocio o su descanso para cumplir con la administración. Esto no solamente se traduce en gastos, que también, sino en peor calidad de vida, que necesita un cambio radical para que no ahogue más a los autónomos", reivindica Juan Carlos Equiza, presidente de ATA Navarra.

"La burocracia está ahogando al colectivo. Llevamos años oyendo hablar de simplificación administrativa y de reducción de cargas, pero es algo que nunca llega a hacerse realidad porque el cumplimiento normativo cada vez es mayor", critica Equiza.

"Cada día dedicamos más tiempo a los papeles y menos a generar riqueza. Menos conciliación, menos descanso y un mayor coste económico. No podemos permitir que la administración se convierta en un obstáculo en lugar de un facilitador. Muchos son los que este verano, en lugar de descansar, están repasando papeles y normativa para evitar sustos y ponerse al día con el temido papeleo", concluye el presidente regional de ATA.