Atropellada una mujer de 82 años en Pamplona

Archivo - Una ambulancia entra en el Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 82 años resultó herida este sábado por la tarde tras ser atropellada por un vehículo a la altura del número 11 de la Avenida Baja Navarra, en Pamplona.

El aviso del accidente se recibió a las 19.52 horas y hasta el lugar se movilizó un equipo médico, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

La mujer herida sufrió un posible trauma en la cadera de pronóstico reservado y fue trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.