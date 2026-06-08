La Audiencia de Navarra condena a 2 años y 6 meses de prisión a un hombre que violó a un menor de 13 con discapacidad

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PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a 2 años y 6 meses de prisión a un acusado que violó a un menor de 13 años con una discapacidad reconocida del 35%. El procesado también tiene una discapacidad, en su caso del 65%.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, son constitutivos de un delito de agresión sexual con la concurrencia de las atenuantes de embriaguez, reparación del daño y trastorno mental, esta última catalogada como cualificada.

Además, el encausado, actualmente de 56 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 800 metros durante 12 años y 6 meses y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 8 años.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar al menor con 20.000 euros por el daño moral ocasionado, cantidad que el acusado ya había depositado con anterioridad al juicio.

Por otra parte, la Audiencia ha suspendido el ingreso en prisión a condición de que el condenado no delinca en tres años; cumpla el tratamiento médico relativo a su discapacidad mental y su consumo de alcohol; y asista a un curso de educación sexual.

Con anterioridad a la celebración de la vista oral, señalada para el 12 de mayo, la fiscalía solicitaba 6 años de prisión para el inculpado, mientras que la acusación particular elevaba dicha petición a 8 años. La defensa, por su parte, abogaba por la absolución.

La sentencia de conformidad recoge que la agresión sexual se produjo la tarde del 14 de enero de 2024. El procesado, según reza la resolución judicial, "presenta un retraso mental moderado, lo que unido a la ingesta de alcohol afectó de forma grave sus capacidades intelectivas y volitivas con un grado de discapacidad de un 65%".

La víctima, por su parte, tiene diagnosticado un trastorno del desarrollo psicológico y un trastorno de las emociones y del comportamiento en la infancia y adolescencia, así como un grado de discapacidad de un 35%.

Como consecuencia de los hechos, padece "malestar emocional que se manifiesta como estado de nerviosismo, pensamientos intrusivos, sueños sobre las conductas sexuales y acentuación de sus sentimientos de ira con comportamientos de enfado grave".