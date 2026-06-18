La Audiencia de Navarra condena a 3 años de prisión a un hombre que maltrató y violó a su pareja en Pamplona

Archivo - Entrada del Palacio de la Justicia de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha condenado a 3 años de prisión a un acusado que maltrató y violó en dos ocasiones a su pareja en septiembre y octubre de 2023 en su vivienda de Pamplona.

Los hechos declarados probados en la sentencia, que ha sido dictada de conformidad tras un acuerdo entre la fiscalía, la acusación particular y la defensa, son constitutivos de un delito de maltrato habitual -por el que ha sido penado con un mes y 15 días de prisión, que han sido sustituidos por una multa de 540 euros- y un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal -por el que ha sido condenado a 3 años-, en ambos con la concurrencia de las atenuantes de reparación del daño y alteración psíquica, esta última estimada como cualificada.

El encausado, natural de Colombia, de 29 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la víctima a menos de 200 metros durante 7 años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de 5 años.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizarla con 8.000 euros por el daño moral ocasionado, cantidad que el inculpado ya había depositado con anterioridad al juicio, informan desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Por otra parte, la Audiencia acuerda en la sentencia que el procesado sea visto por el médico forense con carácter previo a resolver sobre si procede suspender el ingreso en prisión.

La sentencia de conformidad recoge que el acusado y la denunciante comenzaron la relación en diciembre de 2020, en el transcurso de la cual él mantuvo una actitud de "desprecio" y celos. La insultaba y con frecuencia se ponía agresivo con ella, golpeando objetos.

La actitud de control, añade la resolución judicial, fue a más. Exigió a su pareja que compartiera su ubicación, a lo que ella accedió al sentirse "presionada". Le controlaba constantemente el móvil. Bloqueaba o eliminaba contactos, y también se enfadaba si recibía mensajes de otras personas.

En varias ocasiones le aseguró que se iba a quitar la vida si no seguía con él y, cuando le comunicó la mujer que deseaba terminar la relación, siguió tratando de comunicarse con ella y merodeando por su domicilio.

En dos ocasiones, en días indeterminados de septiembre y octubre de 2023, cuando ambos estaban en la vivienda del procesado, en Pamplona, él la violó.

Según consta en la sentencia, él presentaba en aquellos momentos un trastorno por consumo de cannabis. En relación con los delitos perpetrados, el condenado "tendría alteradas sus facultades intelectivas y volitivas en grado moderado-grave".