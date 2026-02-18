La Audiencia de Navarra condena a 8 años de prisión a un joven de 22 que violó a una menor de 14 en Pamplona

Archivo - Fachada del Palacio de Justicia - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado a 8 años de prisión a un joven que violó a una menor de 14 años en julio de 2024 en Pamplona.

El procesado, natural de Perú, actualmente de 24 años, será expulsado de España cuando cumpla la mitad de la pena y no podrá regresar en 10 años.

Además, según recoge la sentencia, el inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 200 metros durante 13 años y deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 10 años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 15.000 euros por el daño moral.

Según han relatado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en julio de 2024, el acusado coincidió con un grupo con el que solía salir la víctima, que entonces tenía 14 años. Él "le dijo en ese momento que tenía 17".

A finales de ese mes, la menor había quedado con una amiga para ir a dormir a su casa. Tras salir de una discoteca de Pamplona, en la que coincidió con el encausado, su amiga "le dijo que, debido a un problema familiar, ya no podía ir a su casa a dormir".

Al "no poder ir a su domicilio, ya que su padre estaba trabajando y la pareja de su padre no le había cogido el teléfono", el procesado "le ofreció la posibilidad de ir a dormir a su casa".

En el trayecto, el joven "le reveló que realmente tenía 22 años", lo que "sorprendió y molestó a la menor, quien le dijo que ya no quería tener nada con él, si bien accedió a ir con él, ya que no tenía donde dormir", describe la sentencia.

Una vez llegaron a la vivienda en la que el joven tenía una habitación, prosigue la resolución judicial, "le besó y le realizó tocamientos con el consentimiento de la víctima". Seguidamente, "cuando le dijo que quería tener relaciones sexuales completas, ella se negó". Entonces, "la violó por la fuerza".

Con anterioridad al juicio, celebrado el pasado 26 de noviembre, la fiscalía solicitaba 13 años de prisión por un delito de agresión sexual sobre menor de 16 años, mientras que la acusación particular elevaba la petición a 13 años y 6 meses. La defensa, por su parte, reclamaba la absolución.

Al comienzo de la vista oral, como cuestión previa, el Ministerio Fiscal rebajó a 8 años su solicitud de condena. La acusación particular se adhirió a la misma y la defensa mostró su conformidad. Acto seguido, el procesado reconoció los hechos, por lo que las acusaciones renunciaron al resto de pruebas propuestas y el tribunal dictó sentencia en esos términos.