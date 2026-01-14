Aumentan los casos de gripe en adultos tras las fiestas navideñas y las hospitalizaciones descienden "ligeramente"

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

Durante la semana del 5 al 11 de enero han aumentado en Navarra los diagnósticos de síndrome gripal en adultos jóvenes tras las pasadas festividades. Las hospitalizaciones por gripe han descendido "ligeramente", pero siguen en niveles "algo elevados", según indica en su informe epidemiológico semanal el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

La incidencia semanal de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria asciende a 732 casos por 100.000 habitantes -frente a los 641 por 100.000 del año anterior-. La incidencia de síndromes gripales se mantiene en 126 casos por 100.000 habitantes -114 por 100.000 la anterior semana-, con ascensos en población adulta joven.

Se han confirmado 116 casos de gripe por PCR -101 la semana anterior- y se han registrado 68 ingresos hospitalarios -86 la semana anterior-. De los casos de gripe confirmados, el 52% son A(H3N2) y el 48% A(H1N1).

Se han confirmado 2 casos de covid por PCR que requirieron ingreso hospitalario. Esta semana se han confirmado 60 casos de VRS, de los cuales, 33 fueron hospitalizados por esta causa y 3 fueron casos pediátricos.

El pasado 12 de diciembre finalizó la campaña de vacunación frente a gripe y covid. Hasta el 11 de enero se habían registrado 164.624 dosis de vacuna antigripal y 89.020 dosis de vacuna del covid. Las primeras estimaciones de la temporada 2025-2026 muestran una efectividad de la vacuna del 44% para prevenir la infección por el virus de la gripe y del 52% para prevenir infecciones producidas por el virus A(H3N2).

Aunque la efectividad de la vacuna es "moderada", su impacto en la prevención de hospitalizaciones y casos graves de gripe "es considerable", destacan desde Salud Pública, que inciden en la importancia, además de la vacunación, de "intensificar las medidas preventivas en el entorno de las personas más vulnerables, evitando el contacto con personas con síntomas respiratorios, y en caso de duda, manteniendo la distancia física y el uso de mascarillas".

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 29 de diciembre al 4 de enero se registraron 117 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad se situó en valores próximos a la media anual y algo menores que los habituales en esta época del año.