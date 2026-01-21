Aumentan las infecciones respiratorias agudas en Navarra mientras desciende la gripe y las hospitalizaciones

Archivo - Entrada del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de infecciones respiratorias agudas vistas en atención primaria en Navarra se han incrementado en la última semana, pasando de 732 a 750 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, la incidencia de la gripe y las hospitalizaciones por esta causa continúan descendiendo, según recoge el informe epidemiológico correspondiente a la semana del 12 al 18 de enero del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Esto se debe, explican desde Salud Pública, a la circulación de otros virus respiratorios diferentes del de la gripe, como el rinovirus, adenovirus y VRS.

La incidencia por síndromes gripales desciende a 97 casos por 100.000 habitantes -126 la semana anterior-. Se han confirmado 73 casos de gripe por PCR y se han registrado 40 ingresos hospitalarios. De los casos de gripe confirmados, el 57% son A(H3N2) y el 43% A(H1N1).

Se ha confirmado un caso de covid por PCR que requirió ingreso hospitalario. Esta semana se han confirmado 51 casos de VRS, de los cuales, 35 fueron hospitalizados por esta causa y 5 fueron casos pediátricos. La tasa de neumonías es de 10 casos por 100.000 habitantes -9 la semana anterior-.

El pasado 12 de diciembre finalizó la campaña de vacunación frente a gripe y covid. Hasta el 18 de enero se han registrado 164.873 dosis de vacuna antigripal y 89.141 dosis de vacuna del covid. Las primeras estimaciones de la temporada 2025-2026 muestran una efectividad de la vacuna del 44% para prevenir la infección por el virus de la gripe y del 52% para prevenir infecciones producidas por el virus A(H3N2).

A pesar de que la efectividad de la vacuna "es moderada", Salud Pública destaca que su impacto en la prevención de hospitalizaciones y casos graves de gripe "es considerable". Por ello, señala que, para conseguir la mayor prevención, además de la vacunación, "es muy importante intensificar las medidas preventivas en el entorno de las personas más vulnerables, evitando el contacto con personas con síntomas respiratorios, y en caso de duda, manteniendo la distancia física y el uso de mascarillas".

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 5 al 11 de enero se registraron 150 defunciones (última semana con datos completos). La tasa de mortalidad alcanzó el valor máximo en lo que va de invierno, aunque con valores "normales para esta época del año".