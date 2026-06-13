Aurora Beltrán, Premio Príncipe de Viana 2026: "Las mujeres tenemos nuestro sitio y no daremos ni un paso atrás"

La presidenta María Chivite entrega el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026 a Aurora Beltrán. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La cantante navarra Aurora Beltrán ha recibido este sábado el Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026 recordando a "todas las mujeres que han querido volar y quizás no pudieron o no las dejaron" y reivindicando que "tenemos nuestro sitio y tenemos identidad, y no daremos ni un paso atrás para no sacrificarla".

El acto ha tenido lugar en la Casa de la Cultura Carmen Thyssen-Bornemisza de Los Arcos debido a que este año se cumplen 850 años desde que el rey Sancho VI el Sabio concedió los fueros a esta villa. Ha contado también con la intervención de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite quien ha puesto en valor la trayectoria de Beltrán marcada por la "coherencia y la autenticidad" y ha destacado que este premio reconoce "toda una vida dedicada a reivindicar la presencia de la mujer en el rock". "Más de cuarenta años de compromiso feminista sobre los escenarios. Abriste camino. Y lo hiciste con talento, con rebeldía y con una coherencia que no es común: la de vivir en consonancia con lo que se canta", ha resaltado.

También han asistido, entre otros, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría; el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, así como consejeros del Ejecutivo navarro, el alcalde de Los Arcos, Eduardo García de Galdiano, la consejera de Cultura y Turismo, Rebeca Esnaola, y representantes de los partidos políticos de Navarra. La parte musical ha corrido a cargo de la Asociación Coral Unión y Armonía de Los Arcos.

Tras recibir el galardón de manos de la presidenta Chivite, Aurora Beltrán, muy emocionada, ha destacado que su perfil de "mujer, 61 años, rockera", es "complicado para esperar recibir este reconocimiento". Ha dedicado el galardón a sus padres "que fueron unos anticipados a los duros tiempos" y que "me dejaron volar con las alas de mis inquietudes". "Aunque no estéis, yo sé que estáis porque os respiro constantemente", ha expresado.

Igualmente, ha subrayado que "este premio es de todas las mujeres que han querido volar también y quizás no pudieron o no las dejaron". "Sigue siendo difícil este mundo para nosotras. La credibilidad se opaca al lado de los de muchos hombres, lo digo por experiencia", ha lamentado.

"Por eso, y por desgracia, hay que seguir recordando que tenemos nuestro sitio y que tenemos identidad, y que no daremos ni un paso atrás para no sacrificarla", ha manifestado.

Seguidamente se ha proyectado un vídeo que ha recogido felicitaciones a la cantante de parte de Enrique Villarreal 'El Drogas', Nat Simons, Enrique Bunbury y Carmen París.

LA MÚSICA "UNE A LAS PERSONAS, CONECTA GENERACIONES Y TRASCIENDE EL TIEMPO"

Por su parte, María Chivite ha comenzado su intervención recordando la primera canción de Aurora Beltrán que escuchó, 'Tocaré' de Tahúres Zurdos. Una canción que decía "que hay formas de conocimiento que no pasan por la razón. Que hay verdades que solo se alcanzan a través de la emoción. Y que la música no engaña, que cuando todo lo demás falla, la música permanece".

En este sentido, ha destacado que "la música es una forma de conocerse, de encontrarse con los demás y de recordar que nadie toca solo en la gran partitura de la vida". Un arte que "une a las personas, conecta generaciones y trasciende el tiempo" y que "nos recuerda que lo que sentimos hoy ya lo sintió alguien antes que nosotros, y lo volverá a sentir alguien después. Y que, en esa cadena invisible, nadie está realmente solo".

La presidenta se ha mostrado "muy orgullosa de lo que hemos construido en Navarra durante los últimos años en el ámbito de la cultura, la música y las artes", citando la Ley Foral de Derechos Culturales, "que establece la obligación de los poderes públicos de garantizarla con presupuesto y medidas concretas"; la Navarra Music Comission, el programa de ayudas Ártem o el programa 'Arte y Cultura' con el que "hemos llevado la financiación cultural a nuestros municipios más pequeños".

Ha reconocido que "queda mucho camino por recorrer". "Todavía faltan auditorios, locales de ensayo y casas de cultura en pueblos pequeños y en algunas zonas de nuestro medio rural", ha indicado. Igualmente, ha destacado la "deuda pendiente con muchas de las personas que sostienen la vida cultural. Porque detrás de cada concierto y de cada creación artística hay trabajadoras y trabajadores que siguen afrontando, demasiadas veces, la precariedad, la incertidumbre y la falta de reconocimiento".

"Seguiremos defendiendo políticas públicas que acerquen la belleza, el arte y la cultura a todos los rincones de Navarra y que permitan a quienes los crean vivir de su trabajo con dignidad. La cultura no puede convertirse en un privilegio reservado a una parte de la población; debe ser un bien accesible para todas y todos", ha subrayado.

La presidenta ha finalizado su intervención advirtiendo de que "vivimos tiempos en los que se cuestionan conquistas que parecían consolidadas. Tiempos en los que vuelven a escucharse discursos que creíamos enterrados por la historia". Citando la canción de Beltrán, 'Invicta', ha destacado que "nunca debemos bajar los brazos". "Porque podremos sentirnos frágiles o atravesar momentos difíciles, pero jamás dejarnos vencer", ha destacado, para incidir en la necesidad de "voces capaces de defender las causas justas frente a quienes pretenden hacerlas retroceder" y que "nos recuerden que la igualdad, la libertad y la justicia social son logros que deben cuidarse y defenderse cada día".

AURORA BELTRÁN

Aurora Beltrán Gila (1964, Pamplona), creció en Potasas (Beriáin). Inició su carrera musical en los años 80, como guitarrista del grupo Belladona, con el que grabó el álbum 'Las mujeres y los negros primero'. En 1987 fundó junto con su hermano Lolo y otros músicos el grupo Tahúres Zurdos, con el que realizó conciertos por Navarra y el norte de España y con quien grabaría su primer disco con el sello Oihuka.

Tras la disolución del grupo, Beltrán estrenó su primer disco en solitario, 'Clases de Baile', en 2008, obra en la que contó con la colaboración de aristas como Enrique Bunbury, Loquillo y Carmen París. También en 2008 participó en la gira 'Otra noche sin dormir', junto a aristas como Rosendo y Barricada, recorriendo importantes escenarios de España, y colaboró en un disco benéfico en defensa de los animales.

En 2009 llevó su música a Estados Unidos, con una gira que incluyó ciudades como Nueva York, Boston o Filadelfia. En 2011, por su parte, grabó en directo el álbum 'Museo Púrpura', que recoge tanto canciones de su etapa en solitario como de su trayectoria con Tahúres Zurdos, además de incluir el tema inédito 'Invicta', compuesto desde la experiencia personal marcada por una enfermedad renal crónica diagnosticada en 2005.

En reconocimiento a su carrera, en 2012 recibió el Premio Global de la Música Aragonesa, y también un homenaje en la Gala de la Música Navarra.