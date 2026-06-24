Autorizada la contratación de 3.972 profesionales para el curso escolar 2026-2027 por un importe de 209 millones

Archivo - El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno. durante una Conferencia Sectorial de Educación. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles el gasto plurianual necesario para la contratación masiva de 3.972 profesionales -personal docente y asistencial- de los centros públicos dependientes del Departamento de Educación para el curso 2026-2027, así como para realizar las contrataciones por sustitución que sean previstas, cuyo importe asciende a 209.374.616 euros.

Se cubre así el personal necesario en colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación Especial, institutos de Educación Secundaria, escuelas oficiales de idiomas, escuelas de arte, escuela específica de danza y centros integrados de Formación Profesional, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión de gobierno el consejero de Educación, Carlos Gimeno

De acuerdo al cálculo realizado por la Dirección General de Educación y Formación Profesional, la previsión de las plantillas necesarias de profesorado y personal asistencial (especialistas de apoyo educativo, fisioterapeutas e intérpretes de lengua de signos) hacen necesaria la contratación de 3.972,14 puestos de trabajo de personal docente y asistencial sin ocupar por personal funcionario, que deberán ser provistos por personal temporal.

Se trata de 3.951,49 personas equivalentes de personal docente y asistencial para cubrir necesidades de carácter ordinario y 20,65 personas equivalentes para responsables de formación continua y de competencias básicas a financiar mediante modificación presupuestaria con fondos de Conferencia Sectorial, lo que suma un total de 3.972,14 profesionales. Entre estas contrataciones, destacan 1.262,79 maestros y maestras, 2.360,67 profesionales de secundaria música y artes y 324,45 de profesionales asistenciales.

El consejero ha afirmado que la planificación del curso 2026-2027 se ha visto afectada por la aprobación de la ley foral 10/2026 de 20 de mayo de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar como consecuencia de variaciones en el número de alumnado en centros sostenidos por fondos públicos, con los votos a favor de UPN, PP y Vox, la abstención de Geroa Bai y EH Bildu y el voto en contra de PSN y Contigo-Zurekin. Esta medida ha obligado a mantener en el curso 2026-2027 las aulas existentes en el curso actual, frente a la reducción por la que abogaba el Departamento de Educación, "ajustada a la actual evolución demográfica".

La aprobación de la ley foral 10/2026, que, según el consejero, ha "intervenido" la planificación del Departamento de Educación para el curso 2026-2027 y obliga a mantener las aulas existentes en el curso actual, tiene un coste aproximado de 17 millones de euros, debido al mantenimiento de las unidades en la concertada (1,8 millones), así como en la red pública (15,2 millones de euros).

Gimeno ha incidido en que esta ley "ha obligado a mantener las aulas existentes en el curso actual y a rehacer todas las plantillas de los centros docentes, así como a reorganizar todos los calendarios de planificación del inicio de curso 2026-2027, hasta el punto de que hasta mediados del mes de junio no ha sido posible conocer el número de vacantes necesarias a cubrir para el curso 2026-2027 en el cuerpo de profesorado de Enseñanza Secundaria, escuelas oficiales de idiomas y profesores y profesoras técnicos de sectores singulares de la Formación Profesional, y hasta el mes de agosto no será posible conocer las vacantes que va a ser necesario cubrir en el resto de cuerpos, siendo el de maestros/as el más afectado".

Este volumen de contratación masiva del curso 2026-2027 puede variar como consecuencia de nuevas necesidades de personal que se demanden con ocasión del comienzo de curso debido a excedencias, nuevas jubilaciones o reingresos, entre otras circunstancias, así como por la constitución de grupos en centros derivados de nuevas matriculaciones de estudiantes y de la resolución definitiva de los procesos de admisión de alumnado en los distintos niveles.

De acuerdo con la planificación realizada por el Departamento de Educación, es necesario incrementar, sobre el curso actual, 85 grupos de todas las etapas educativas (excepto Formación Profesional), más 35 grupos para los desdobles que pueda generar la matrícula extraordinaria, incrementar la dotación de personal asistencial en 53,55 personas equivalentes (de acuerdo a la planificación del servicio de inclusión), incrementar 45,45 docentes equivalentes para atención a la diversidad y 74,42 docentes para los nuevos ciclos de Formación Profesional.

En consecuencia, el incremento ordinario en personal equivalente para el curso 2026-2027 es de 447,41 personas equivalentes.

Según el consejero, la principal consecuencia de esta ley foral a efectos económicos es que, en un curso normal, el incremento de grupos se compensa con otras reducciones que se producen en el sistema educativo. En este momento la ley foral impide realizar esa compensación, de forma que los grupos que ya existen se mantienen y los nuevos suponen, en todo caso, un incremento de capítulo de gasto en personal.

Gimeno ha incidido en que esta intervención en la planificación ha hecho que el Departamento de Educación deba acudir a una ampliación de crédito que garantice el cumplimiento de la mencionada ley foral ya que, de no haberse aprobado, Educación disponía de crédito suficiente en el año 2026 para poder iniciar la tramitación del expediente de contratación masiva 2026-2027. Este incremento deberá tener su reflejo en el año 2027, ya que el curso escolar abarca hasta el 31 de agosto de 2027, por lo que habría que incluirlo en el Presupuesto de Gastos del Departamento de Educación de 2027, junto con la senda ordinaria del curso siguiente, que es necesaria para el normal funcionamiento del curso escolar.