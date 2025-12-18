Autorizadas ayudas de 750.000 euros para acciones formativas para desempleados con compromiso de contratación en 2026

PAMPLONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha autorizado, en su sesión de este jueves, la concesión de subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas preferentemente a personas desempleadas, que incluyan compromiso de contratación para 2026.

El objetivo general de esta convocatoria es la creación de empleo impulsando acciones de formación enfocadas a "cubrir necesidades específicas que tienen las empresas navarras, para contribuir así a evitar la falta de mano de obra en puestos de difícil cobertura".

El Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare busca "facilitar la inserción de las personas desempleadas, dar respuesta a las necesidades de contratación de las empresas para contribuir a su productividad y, por último, fomentar la incorporación de mujeres en sectores profesionales en los que se encuentran infrarrepresentadas", destaca el Ejecutivo foral en un comunicado.

Las ayudas se concederán en régimen de evaluación individualizada, con el fin de "responder a las necesidades del mercado de trabajo de una manera más ágil, rápida, efectiva y dinámica".

La medida se enmarca en el Plan de Políticas Activas de Empleo de Navarra 2025-2028, tanto en lo referido a su objetivo estratégico de "mejorar la empleabilidad" como al objetivo de "mejorar la inserción laboral de las mujeres e impulsar la ruptura de brechas".