Aviso amarillo por calor y tormentas en gran parte de Navarra

Archivo - Una persona llena una botella de agua de una fuente.- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todo el territorio de Navarra tendrá durante la jornada de este viernes diversos aviso amarillos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ya sea por altas temperaturas, lluvias o tormentas, que podrían venir acompañadas de granizo.

En el centro, Ribera del Ebro y Pirineo se activará el aviso por temperaturas máximas, desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas, ante la previsión de que alcancen los 36 grados, en el caso de las dos primeras, y los 34 grados en la última.

Por otro lado, el centro, la Ribera y la vertiente cantábrica estarán, entre las 14.00 y las 23.59 horas, en aviso amarillo por lluvias y tormentas. La AEMET prevé que en estas zonas se acumulen 15 litros por metro cuadrado en una hora y que se produzcan tormentas que podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Este sábado volverán a estar en aviso amarillo por calor en la Ribera del Ebro, con una previsión de 38 grados de máxima; el centro de la Comunidad foral, con 36 grados, y el Pirineo navarro, con 34 grados.

El domingo el aviso aumentará al nivel naranja -peligro importante- en toda Navarra. En el centro, Ribera y vertiente cantábrica los termómetros podrían llegar hasta los 40 grados mientras que en el Pirineo la temperatura máxima se situará en 37 grados.

Además, la AEMET prevé para este viernes un riesgo de incendio forestal en Navarra "muy alto" o "extremo" en la mayor parte de la Comunidad foral.