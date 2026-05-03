Aviso amarillo por lluvias y tormentas en toda Navarra

PAMPLONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

Todo el territorio de Navarra se encuentra desde este domingo a las doce del mediodía y hasta las 6 de la mañana del lunes en aviso amarillo por lluvias y tormentas, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según sus previsiones, en la vertiente cantábrica, el Pirineo, la zona centro y la Ribera del Ebro se registrarán unas precipitaciones acumuladas de 15 litros por metro cuadrado en una hora. Además, las tormentas podrán ir acompañadas de rachas fuertes y localmente granizo.

La AEMET prevé para este domingo cielo nuboso o cubierto. Probabilidad de nieblas matinaes en la Sierra de Urbasa. Lluvias y chubascos ocasionalmente tormentosos, que pueden ser localmente fuertes durante la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas sin cambios en la Ribera del Ebro y en ascenso ligero a moderado en el resto. Viento del sureste flojo con intervalos moderados, tendiendo a flojo variable por la tarde.