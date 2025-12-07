Aviso amarillo el martes en la vertiente cantábrica por vientos de 70 kilómetros por hora

Archivo - Dos chicas intentan controlar su paraguas ante el fuerte viento. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará el próximo martes, 9 de diciembre, el aviso amarillo por rachas máximas de viento en la vertiente cantábrica de Navarra.

Según sus previsiones, en esta zona se podrán registrar vientos de hasta 70 kilómetros por hora de componente sur. El aviso estará vigente desde la medianoche y hasta las 21.00 horas del martes.

Para el próximo martes, la AEMET prevé en la Comunidad foral intervalos de nubes altas aumentando a cielos nubosos y cubiertos al final de la tarde. Precipitaciones débiles o localmente moderadas dispersas al final de la tarde. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos de las mínimas en el Pirineo y en la Ribera del Ebro. Vientos moderados del sur y sureste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en la Navarra cantábrica y en zonas altas del tercio norte que remitirán al final de la tarde.