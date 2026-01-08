Aviso amarillo por nevadas este viernes y sábado en el Pirineo

Se esperan acumulaciones de nieve de 5 centímetros en 24 horas

Archivo - Imagen de archivo de una máquina quitanieves.
Archivo - Imagen de archivo de una máquina quitanieves. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: jueves, 8 enero 2026 9:14
PAMPLONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activará este viernes y sábado el aviso amarillo -peligro bajo- por nevadas en la zona del Pirineo navarro.

Para el viernes se esperan acumulaciones de nieve de 5 centímetros en 24 horas a partir de los 800-1.000 metros, mientras que, en el caso del sábado, esas cantidades se esperan a partir de los 1.000-1.200 metros. Las nevadas podrán venir acompañadas de ventisca. El aviso estará vigente desde el mediodía del viernes y se extenderá hasta la medianoche del sábado al domingo.

La AEMET prevé para este viernes en la Comunidad foral intervalos nubosos, más abundantes en la mitad norte, donde se esperan lluvias y chubascos frecuentes, sin descartarse de manera más dispersa en el resto. Cota de nieve bajando de 1.200 a 900-700 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso en el Pirineo y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, y máximas en ligero descenso en el tercio norte, ligero ascenso en el tercio sur y sin cambios en el resto. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en la vertiente cantábrica.

