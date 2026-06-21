Aviso naranja por altas temperaturas en toda Navarra

Archivo - Un termómetro en Pamplona marca 37 grados. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todo el territorio de Navarra se encuentra este domingo, 21 de junio, en aviso naranja -peligro importante- por altas temperaturas. Una situación que se prolongará a lo largo de los próximos días, según indican desde la Agencia Estatal de Meteorología.

Los avisos estarán activos entre las 13.00 y las 20.59 horas de este domingo. Tanto en el centro, la Ribera del Ebro y la vertiente cantábrica se esperan temperaturas de hasta 40 grados, mientras que en el Pirineo navarro se podrán alcanzar los 37 grados.

El lunes continuará el aviso naranja en toda la Comunidad foral. En el centro y la Ribera los termómetros llegarán a los 40 grados y en la vertiente cantábrica a los 39 grados. Según advierten desde la AEMET, en estas tres zonas localmente se podrá superar el umbral rojo. En el Pirineo se esperan unas máximas de 38 grados.

El martes permanecerá el aviso naranja en todo el territorio navarros con previsiones de 39 grados de máxima en centro, Ribera del Ebro y vertiente cantábrica, y 37 grados en el Pirineo.

Según indican desde la AEMET, este lunes 22 es probable que las temperaturas continúen en ligero ascenso, especialmente en el interior del tercio oriental peninsular y Baleares, con descensos, ligeros en general, limitados únicamente en el tercio occidental peninsular y puntos del área cantábrica, donde seguirán en valores altos.

Precisando la situación de "incertidumbre creciente", ha apuntado que "lo más probable" es que el martes las temperaturas máximas asciendan en el tercio occidental y el Cantábrico, mientras que en el resto habría pocos cambios o con ligeros descensos en el tercio este peninsular y Baleares, alcanzando este día el punto álgido del episodio.

A partir del miércoles el escenario más probable es que comiencen los descensos térmicos, de forma ligera en general, a excepción del Cantábrico, y el jueves, aunque las temperaturas continuarán siendo elevadas, dejarían de considerarse ola de calor. El escenario más probable es que esta tendencia descendente en las temperaturas continúe durante la jornada del viernes.

RIESGO "MUY ALTO" O "EXTREMO" DE INCENDIO FORESTAL

El riesgo de incendio forestal previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este domingo es "extremo" o "muy alto" en la mayor parte de Navarra.

SOS Navarra, desde su cuenta en X, recomienda evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. En caso de incendio, aconsejan llamar al 112 lo antes posible y seguir ciertas medidas de autoprotección.

En concreto, en caso de encontrarse en terreno abierto con un incendio que ya se ha iniciado, con llamas altas, humo denso y propagación rápida, la única opción es la evacuación inmediata. Es importante escapar en dirección opuesta al viento para evitar que el humo nos asfixie. Y también pendiente abajo, ya que el fuego sube con rapidez por las laderas. Lo ideal es bajar hacia zonas despejadas, como caminos y carreteras, o zonas ya quemadas. Además, hay que evitar áreas en las que haya vegetación densa que pueda arder.

Si el humo es denso, aconsejan cubrirse la boca y la nariz con ropa húmeda, para filtrar las partículas tóxicas que genera la combustión y poder respirar mejor. Una vez más, hay que llamar al 112 lo antes posible e informar a los servicios de emergencia de la situación.