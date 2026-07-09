Aviso naranja por calor y amarillo por lluvias y tormentas en gran parte de Navarra

Archivo - Una persona llena un bote de agua en una fuente. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas continúan en Navarra lo que hará que este jueves gran parte del territorio de la Comunidad foral esté en aviso naranja por calor. De la misma manera, a partir de la tarde se activará el aviso por lluvias y tormentas, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Centro y Ribera del Ebro estarán, desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas, en aviso naranja por temperaturas máximas, que podrán alcanzar los 39 grados. En el caso del Pirineo, llegará a los 37 grados. Estas tres zonas estarán a partir de las 16.00 horas en aviso amarillo por lluvias, ante la previsión de que se acumulen 15 litros por metro cuadrado en una hora. También por tormentas que irán acompañadas de rachas muy fuertes de viento y posible granizo.

Los avisos meteorológicos continuarán la jornada del viernes, si bien disminuirá a nivel amarillo. En el centro y la Ribera se esperan máximas de 37 grados y en el Pirineo se podrán alcanzar los 34 grados. Ya el sábado, el aviso amarillo por calor se extenderá a todo el territorio de Navarra. En el centro y la Ribera los termómetros llegarán a los 38 grados, en la vertiente cantábrica a los 37 y en el Pirineo a los 36.