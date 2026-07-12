Los avisos por calor en Navarra continuarán durante los próximos días

Archivo - Un joven bebe de una botella de agua. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas no abandonan Navarra que mantendrá a lo largo de los próximos días los avisos meteorológicos por calor. Este domingo toda la Comunidad foral tiene avisos activos, de nivel naranja en el caso del centro y el Pirineo, con máximas previstas de 39 y 37 grados, respectivamente. Mientras que la vertiente cantábrica y Ribera estarán en aviso amarillo y podrán alcanzar los 38 grados.

Según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este lunes permanecerán en aviso amarillo por temperaturas máximas la Ribera del Ebro y la parte suroriental de la zona centro, que podrán alcanzar los 36 grados, y el Pirineo, con 34 grados.

En la jornada del martes, el nivel de aviso aumentará a naranja en la zona centro y la Ribera del Ebro, donde los termómetros podrán marcar hasta 40 grados; mientras que el Pirineo navarro estará en aviso amarillo con una máxima prevista de 36 grados.