El avistamiento de un oso en Ezcároz llega a la Mesa y Junta de Portavoces

Archivo - Reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. - PARLAMENTO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El avistamiento el pasado fin de semana de un oso corriendo por la carretera NA-140, entre las localidades navarras de Ezcároz y Ochagavía, y que ha provocado la preocupación de los ganaderos del Pirineo, será uno de los temas que se aborden este lunes en la sesión ordinaria de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

Así, UPN ha registrado una pregunta parlamentaria sobre qué medidas se contemplan tras el avistamiento de este animal. Los regionalistas quieren preguntar, además, sobre las actuaciones normativas para regular el procedimiento de reintegro de los fondos europeos Next Generation no ejecutados y sobre el fichaje en el SNS-O y el "exceso horario".

A la sesión de este lunes se ha remitido, además, una Orden Foral del consejero de Economía y Hacienda por la que se aprueba el calendario para la elaboración de los Presupuestos Generales de Navarra del año 2027.

Por otro lado, en la sesión de este lunes se dará trámite a una proposición de Ley Foral del PPN de modificación del artículo 53 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

También se ha remitido el criterio favorable del Gobierno de Navarra a la toma en consideración de la proposición de ley foral de modificación de la ley foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, impulsada por Contigo-Zurekin, PSN y EH Bildu con la finalidad de eliminar la posibilidad de que las viviendas protegidas calificadas en régimen de arrendamiento o arrendamiento asequible puedan destinarse a la venta una vez transcurrido 21 años desde su calificación definitiva, tal como está establecido en la actualidad.

El Ejecutivo foral también ha trasladado su conformidad con la toma en consideración de la proposición de modificación de la ley foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, promovida por Contigo-Zurekin, EH Bildu, Geroa Bai y PSN con la finalidad de incorporar explícitamente las vías ciclistas o de uso ciclopeatonal adyacentes a las carreteras como zonas funcionales y de servicio a las mismas.

Asimismo, el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, ha solicitado comparecer en sede parlamentaria para presentar el Plan Operativo de Accesibilidad Universal para 2026.

También se contemplará realizar sesiones de trabajo con una representación de UNICEF para que presente el estudio 'Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital'; con una representación de la empresa KamBIO Energía para que informe sobre la realidad del sector del biometano; y con un representante del Comité de Persona Refugiada de Navarra (CPR) para que traslade las necesidades y propuestas para el desarrollo de personas refugiadas en el ámbito social.

Además, este lunes se conocerán las candidaturas presentadas para la elección de los tres miembros del Consejo de Administración de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, S.L. (CPEN) que le corresponde proponer al Parlamento de Navarra.