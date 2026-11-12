La AVT celebra la aprobación de la nueva ley foral de Víctimas del Terrorismo

PAMPLONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) celebra la aprobación por el Parlamento de Navarra de la nueva ley foral de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, "una norma que supone un importante avance en la protección, asistencia y reconocimiento de las víctimas del terrorismo en la Comunidad Foral de Navarra".

La aprobación de esta ley, ha indicado en un comunicado, culmina un proceso de trabajo y colaboración que la AVT viene desarrollando con el Gobierno de Navarra desde el año 2020, con el objetivo de actualizar una legislación que "había quedado claramente obsoleta". La anterior Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, era incluso anterior a la aprobación de la Ley estatal 29/2011, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, "por lo que resultaba necesaria una revisión en profundidad del marco normativo navarro para adaptarlo a la realidad y a las necesidades actuales de las víctimas del terrorismo", ha indicado la asociación.

En el marco de esta colaboración, ha expuesto la AVT, la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra encargó en 2020 a la letrada de la AVT, Carmen Ladrón de Guevara, la elaboración de un informe preliminar sobre la modificación de la legislación foral de víctimas del terrorismo. "Una de las principales conclusiones de aquel trabajo fue precisamente la conveniencia de elaborar una nueva ley, en lugar de limitarse a introducir modificaciones parciales en la normativa existente", ha dicho.

Aquel informe, ha agregado, sirvió como "punto de partida para la elaboración del anteproyecto de ley, que posteriormente fue sometido a un proceso de participación en el que las asociaciones de víctimas tuvieron la oportunidad de realizar sus aportaciones". En concreto, la AVT presentó 17 propuestas de modificación del texto, "de las que un número importante han sido incorporadas, especialmente aquellas relativas al preámbulo de la ley y al reconocimiento institucional de las víctimas mediante distinciones honoríficas".

Aunque algunas de las propuestas formuladas por la asociación no han sido finalmente aceptadas, ha querido destacar y agradecer "la disposición de los responsables técnicos del Gobierno de Navarra para estudiarlas, debatirlas y valorar su posible incorporación al texto normativo". "Consideramos que este diálogo constructivo, mantenido a lo largo de los últimos años, ha contribuido a mejorar el resultado final", ha añadido.

A su juicio, entre las cuestiones que todavía requieren un mayor desarrollo, ve importante avanzar hacia el establecimiento de un régimen sancionador que permita actuar frente a los actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a sus víctimas. "Valoramos positivamente que la nueva ley incorpore previsiones para proteger los espacios de memoria y actuar frente a la presencia de elementos que legitimen la violencia terrorista, pero entendemos que es necesario seguir trabajando para ofrecer una respuesta administrativa más amplia y eficaz frente a estas conductas", ha indicado.

La AVT quiere expresar un "agradecimiento especial" al secretario de Paz y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, por "su implicación personal y su empeño en sacar adelante esta reforma, pero, sobre todo, por su voluntad de que el resultado fuera una buena ley, capaz de mejorar de manera efectiva la asistencia, la protección y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo".

Desde la AVT han señalado que "siempre hemos defendido que las mejores políticas públicas en materia de víctimas del terrorismo son aquellas que se elaboran contando con las propias víctimas y con las entidades que llevan décadas acompañándolas, asesorándolas y defendiendo sus derechos". "Nuestra asociación, con casi 45 años de trayectoria, conoce de primera mano las dificultades que afrontan las víctimas y las carencias que todavía existen en los mecanismos de protección y asistencia", ha dicho, para añadir que "por ello, nos satisface especialmente comprobar que la experiencia acumulada durante todos estos años puede contribuir a mejorar la legislación y, con ello, la vida de las personas a las que representamos".

"La aprobación de esta ley no debe entenderse, sin embargo, como un punto final, sino como un paso importante dentro de un compromiso institucional que debe mantenerse en el tiempo. Su aplicación efectiva y la atención a las cuestiones que han quedado pendientes serán fundamentales para garantizar que los avances recogidos en el texto se traduzcan en mejoras reales para las víctimas", ha defendido.

En este sentido, la AVT ha solicitado comparecer ante el Parlamento de Navarra para exponer el trabajo desarrollado durante estos años, valorar los avances que introduce la nueva norma y trasladar las cuestiones que, a su juicio, "todavía deben abordarse en materia de reconocimiento, memoria, justicia, protección y asistencia a las víctimas del terrorismo en la Comunidad foral".