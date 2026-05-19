El Ayuntamiento acuerda trabajar en la implantación de un canal de whatsapp específico para avisos, quejas y sugerencias

PAMPLONA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración institucional en la que acuerda trabajar en la implantación de un canal de whatsapp específico para la recepción de avisos, quejas y sugerencias por parte de la ciudadanía.

En un segundo punto, el Consistorio apuesta por integrar este canal dentro del sistema municipal de atención ciudadana del servicio 010 y la web municipal. En tercer lugar, el Ayuntamiento acuerda valorar la incorporación de sistemas de automatización o inteligencia artificial "que permitan clasificar incidencias, derivarlas a los servicios correspondientes y ofrecer respuestas iniciales automáticas".

Por último, se apuesta por "garantizar que este nuevo canal mantenga criterios de accesibilidad, protección de datos y trazabilidad en la gestión de las comunicaciones recibidas".

La declaración, presentada por el grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, busca "modernizar y ampliar las vías de comunicación entre el Ayuntamiento y la ciudadanía, adaptando los servicios municipales a los hábitos de comunicación actuales y facilitando una atención más rápida, accesible y eficaz".

En un comunicado, la portavoz socialista en Pamplona, Marina Curiel, ha destacado que "la administración tiene que estar donde está la ciudadanía, y hoy una parte muy importante de la comunicación cotidiana pasa por las aplicaciones de mensajería instantánea".

En ese sentido, ha señalado que "muchas personas ya utilizan whatsapp como principal herramienta de comunicación diaria y creemos que el Ayuntamiento también debe aprovechar esa cercanía para mejorar la atención ciudadana".

Actualmente, el servicio municipal de avisos, quejas y sugerencias se canaliza a través del teléfono 010 y de formularios web. Además, el Ayuntamiento dispone ya de un canal de whatsapp orientado únicamente a la difusión de información institucional. "Lo que proponemos es dar un paso más y convertir esa herramienta también en una vía útil de interacción con la ciudadanía", ha explicado Curiel.

La iniciativa plantea estudiar la implantación de un canal específico que permita comunicar incidencias urbanas "de manera sencilla y directa", por ejemplo, mediante el envío de fotografías o mensajes breves relacionados con desperfectos en la vía pública, problemas de mantenimiento o incidencias similares.

"Se trata de facilitar las cosas a la ciudadanía y hacer más accesible la relación con la administración", ha señalado la portavoz socialista, quien considera que este sistema "puede contribuir también a mejorar la capacidad de respuesta de los servicios municipales y a hacer más eficiente la gestión pública".

Las nuevas tecnologías "tienen que ponerse al servicio de una administración más cercana, más útil y más eficiente". "No hablamos solo de modernización tecnológica, sino de mejorar la experiencia cotidiana de la ciudadanía cuando necesita contactar con su Ayuntamiento", ha añadido Curiel, que ha añadido que "queremos que Pamplona siga avanzando hacia una administración más cercana y adaptada a la realidad social y tecnológica actual".