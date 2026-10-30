El Ayuntamiento de Ansoáin aplaza el pleno de este viernes debido a las labores de búsqueda de la vecina desaparecida

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ansoáin ha decidido suspender el pleno municipal convocado para este viernes a mediodía y trasladarlo al día 6 de noviembre, a las 13 horas, con el fin de "dedicar todos los esfuerzos e instalaciones municipales" a encontrar a la vecina de 87 años desaparecida desde el pasado martes.

El salón de plenos del Ayuntamiento de Ansoáin es, desde que se tuvo constancia de la ausencia de la vecina, el centro de las operaciones de búsqueda, coordinado por Bomberos de Navarra y que ha implicado en la operación a los grupos de Coordinación, Rescate y Drones.

Según han informado desde el Consistorio en una nota, participan también en el operativo la policía local; Policía Foral (Prevención, perros de búsqueda y drones); Guardia Civil (USECIC, SEPRONA y judicial); un grupo de personas voluntarias con perros de búsqueda y rescate; la corporación municipal; y vecinos y vecinas de Ansoáin, Pamplona y Comarca.

Debido a estas labores de búsqueda, el Ayuntamiento de Ansoáin ha decidido suspender el pleno municipal convocado para este mediodía y trasladarlo al día 6 de noviembre, a las 13 horas, con el fin "de dedicar todos los esfuerzos e instalaciones municipales a encontrarla".

Se recuerda a la ciudadanía que, "si se quiere colaborar, es necesario comunicarlo en el ayuntamiento de la localidad, desde donde se está organizando todo".