El Ayuntamiento y la Casa de Misericordia formalizan el acuerdo que regula los derechos televisivos de los encierros

El alcalde, Joseba Asiron, y la vicepresidenta del patronato de la Fundación Casa Misericordia, Camino Oslé, durante la firma del acuerdo - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - GORKA BEUNZA

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y la Casa Misericordia de Pamplona (MECA) han suscrito este martes el convenio para posibilitar que, por primera vez en la historia, la ciudad regule los derechos televisivos de la retransmisión del encierro.

Este convenio, que vincula a ambas instituciones con los entes públicos RTVE (en castellano) y EITB (en euskera), implicará la cesión de espacios públicos "privilegiados" para la grabación de los encierros, al tiempo que supondrá unos ingresos anuales para la ciudad de 650.000 euros (el 65% para el Ayuntamiento y el 35% para la MECA).

El alcalde, Joseba Asiron, y la vicepresidenta del patronato de la Fundación Casa Misericordia, Camino Oslé, han rubricado el acuerdo este martes en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.

Según Asiron, el convenio "es una excelente noticia para la ciudad" porque, en primer lugar, "permite regular de manera estable la grabación y difusión de una de las señas de identidad más importantes de la ciudad de Pamplona, garantizando que esa imagen llegue a todo el mundo con respeto, responsabilidad y rigor". También ha valorado el ingreso que supondrá para la ciudad, ya que tanto la Casa de Misericordia como el Ayuntamiento de Pamplona "han venido haciendo año tras año una enorme inversión para la correcta organización de este evento sin que hasta ahora hubiera tenido ningún ingreso por los derechos de retransmisión".

En segundo lugar, ha continuado, "preserva algo fundamental para este Ayuntamiento como es la realidad lingüística de Pamplona", ya que "somos una ciudad con dos lenguas y con una identidad plural, y este convenio permite reconocer y proyectar esa realidad a través de la colaboración entre RTVE y EITB". En tercer lugar, el convenio "hace posible que compartamos con RTVE más de 40 años de ese archivo propio de RTVE, archivo histórico de los encierros".

"Como Ayuntamiento, tenemos la responsabilidad de cuidar la imagen y la identidad de nuestra ciudad y de nuestras fiestas. Pamplona, evidentemente, no son sus fiestas, y nuestras fiestas tampoco son únicamente los encierros, pero es evidente que los encierros son una de las grandes señas de identidad por las que se nos conoce y se nos reconoce dentro y fuera de nuestras fronteras", ha indicado.

Según ha subrayado, "precisamente por eso debemos proteger una imagen fiel, respetuosa y completa, la fiesta, desde luego, pero también la ciudad que está detrás de la fiesta". "Por todo ello valoramos este acuerdo como muy positivo para Pamplona", ha apuntado, tras añadir que el convenio "es un ejemplo de buena gestión, de responsabilidad institucional y de colaboración entre entidades, como en este caso son las firmantes del convenio, que entienden la importancia de cuidar aquello que pertenece de alguna manera a toda la ciudadanía".

Por su parte, Camino Oslé ha destacado que "la Meca es una fundación del sector solidario", y "que nos sintamos parte de Pamplona no es ningún atrevimiento, porque desde 1706, que es cuando nos creó la ciudad, la Meca ha participado en todo su devenir histórico". "Durante la larga historia de esta institución, su esmero ha sido buscar ingresos para desarrollar su siempre altruista labor asistencial, la cual ha tenido que evolucionar al ritmo que se desarrollaban las necesidades sociales modernas", ha remarcado.

Según ha añadido, "asumir la responsabilidad de organizar los festejos taurinos en las fiestas de San Fermín nos permite ofrecer espectáculos que se conocen en todo el mundo". Ha añadido Oslé que "los pamploneses saben que al asistir a estos eventos festivos, el encierro tan popular y las corridas de toros de la tarde, apoyan a una institución que se esmera en el cuidado de las personas mayores".

"Y hoy agradecemos al Ayuntamiento que siga velando por la Casa, ya que ellos nos crearon, y que firmemos un convenio que nos permite seguir formando parte de la ciudad y además recibir una cantidad económica que ayudará sin duda a equilibrar nuestro presupuesto. Porque cuando una comunidad convierte su cultura en cuidado, gana la ciudad entera", ha dicho.

DETALLES DEL CONVENIO

El pasado lunes, 15 de junio, el Ayuntamiento, la Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE) y Euskal Irrati Telebista-Televisión Vasca (EITB) alcanzaron un acuerdo para la grabación y difusión, durante los próximos cuatro años, de los encierros durante las fiestas de San Fermín, además de otros actos festivos.

RTVE se encargará de la grabación y emisión en castellano y, a su vez, cederá las imágenes a EITB para su emisión en euskera. Por la cesión del uso de espacio público para permitir la grabación y emisión de la carrera, el Consistorio recibirá anualmente 650.000 euros, además de obtener el acceso a más de 40 años de archivo histórico de los encierros, propiedad del ente público RTVE. De ese importe, RTVE aportará 550.000 euros y EITB, otros 100.000 euros.

El importe total se repartirá a razón de un 65% para el Ayuntamiento y un 35% para la MECA, que cede los derechos para la grabación en el interior de la plaza de toros. Así, el Consistorio recibirá 422.500 euros; y la Casa de Misericordia, 227.500 euros. Esta cantidad se actualizará, a partir del 1 de enero de 2027, conforme a la variación interanual del Índice de Precios de Consumo general nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

Este pago, según el convenio, se abonará anualmente, antes del 30 de septiembre de cada año. A todo ello se sumará una participación económica del 15% sobre los ingresos netos que obtuviera RTVE derivados de la distribución o comercialización de las imágenes en el mercado internacional, siempre que el importe neto anual exceda de 50.000 euros.

Como contrapartida, el Ayuntamiento de Pamplona facilitará a RTVE la información necesaria y la asistencia que precise, en el trayecto de los encierros, incluida la cesión de uso exclusivo de espacios públicos predeterminados, para que la producción y la retransmisión de los encierros se realice de forma "óptima".

La cesión comprende tanto las calles por las que discurre la carrera, como la llegada y final del encierro en el coso taurino, para ofrecer la perspectiva más favorable para la grabación. El Ayuntamiento facilitará permisos y autorizaciones, así como la adecuación de los espacios. La Casa Misericordia de Pamplona hará lo propio en el interior de la plaza de toros.

El acuerdo suscrito la semana pasada entre las empresas audiovisuales y el Ayuntamiento fue ratificado el pasado día 17 por el Patronato de la MECA. Con el visto bueno de la Junta, este martes se ha procedido a la firma del convenio que regulará el reparto.

Se trata de la primera vez que el Consistorio alcanza un acuerdo de estas características. Además, "abre la puerta a colaborar en la promoción de otros eventos culturales vinculados a Pamplona".