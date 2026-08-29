El Ayuntamiento da continuidad al programa 'Conozcamos Pamplona' para presentar la ciudad a estudiantes de Primaria

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha acordado licitar una nueva edición del programa municipal 'Conozcamos Pamplona', que se puso en marcha en 1984 para contribuir a que alumnado de Primaria conozca, aprenda y valore la identidad, la historia y la evolución de la ciudad.

La buena acogida que esta iniciativa ha tenido en estos más de cuarenta años ha llevado al Consistorio a mantener la propuesta año tras año. Ahora, la Junta de Gobierno Local ha acordado una nueva licitación del servicio para el próximo curso escolar, por un importe de 41.990 euros, con la posibilidad de realizar hasta cuatro prórrogas, de forma que invertiría 209.950 euros hasta el 30 de junio de 2031, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

El programa 'Conozcamos Pamplona' tiene como principal público objetivo el alumnado de 5º de Primaria. Además de editar una unidad didáctica sobre la ciudad, que los centros escolares trabajan en las aulas, el Ayuntamiento organiza visitas guiadas para estos estudiantes. En ellas, recorren los principales puntos del Casco Antiguo para ver la evolución de Pamplona, desde sus orígenes romanos y vascones hasta la actualidad, pasando por la unificación de los tres burgos que conformaban el núcleo urbano en la Edad Media y que supuso, como tal, el surgimiento de la ciudad de Pamplona.

Las visitas, de unas tres horas de duración, se pueden impartir en castellano, euskera, inglés o francés, y serán realizadas por profesionales de historia y turismo. Abordan elementos históricos y culturales más representativos de la ciudad. El itinerario se realiza a pie, si bien el Consistorio subvenciona el traslado de los grupos escolares hasta el Casco Antiguo y el regreso al centro escolar en autobús.

Este recorrido se complementa con el material didáctico editado por el Consistorio y que incluye un libro, una web y un álbum de cromos entre otros elementos. Todo ello se trabaja en el aula desde la metodología 'aprendizaje por descubrimiento'. Además, para la nueva licitación, se incluirá un apartado que trabaje la historia de la mujer y elementos que permitan darle al alumnado una perspectiva de cuidado del medio ambiente y de inclusión de la diversidad cultural y social de la ciudad.

La licitación planteada prevé una duración del curso académico, de septiembre a junio, y en este tiempo, se calcula poder atender a 94 grupos escolares de 5º de Primaria, procedentes de 42 centros educativos. No obstante, el programa está abierto también a otros niveles educativos, desde 1º a 6º de Primaria, si bien en estos casos, las solicitudes se atenderán por orden de inscripción hasta agotar un máximo de 120 visitas a lo largo de todo el curso escolar. Además, al no tratarse del público objetivo primordial, en lugar de gratuita, la actividad tendrá coste.

Las empresas interesadas en concurrir deberán presentar un plan de trabajo, que incluya, entre otros aspectos, los objetivos de la propuesta de trabajo, el itinerario básico y el plan y cronograma de presentación de los materiales a los centros. La adjudicación se realizará en función de criterios cualitativos y cuantitativos. En concreto, se concederán hasta 40 puntos por el plan de trabajo, a los que se sumarán otros 10 por criterios sociales, como la contratación de personas con dificultad de acceso al mercado de trabajo, entre otros. Por su parte, la oferta económica se valorará con hasta 40 puntos, si bien se concederán otros 10 por mejoras, como el incremento del número de horas.