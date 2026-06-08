El Ayuntamiento devolverá a los usuarios de bicis eléctricas un total de 73.057 euros, que reclamará a Ride On

Archivo - Un puesto del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona devolverá 73.057,09 euros a las personas usuarias del sistema de bicicleta eléctrica de alquiler que solicitaron el reembolso de sus monederos electrónicos tras el cierre unilateral del servicio el pasado mes de febrero.

De las 5.780 solicitudes presentadas, se aceptan 5.681, y se han denegado 21 y se han anulado 62, por no cumplir con los requisitos exigidos, por un importe de 243,63 euros.

La cantidad reclamada puede ser ampliada, ya que existen solicitudes pendientes de subsanación. Desde que se aportaron estos datos, se ha seguido en contacto con las personas que tenían que subsanar, haciendo una notificación oficial y además llamando o enviando correo electrónico a las personas afectadas.

Las solicitudes denegadas son aquellas en las que no se ha podido identificar a la persona usuaria (2 casos), o están fuera de plazo (12 casos) o no procede atender (7 casos) lo que solicitan.

Las solicitudes anuladas se registran por duplicidad en las solicitudes, es decir, estas personas hicieron mal el trámite y se les solicitó que volvieran hacerlo correctamente: la solicitud asociada a sus datos pasó a estar duplicada y se anuló el registro inicial e incorrecto.

Las solicitudes que efectivamente se abonarán son aquellas en las que se ha podido identificar a las personas solicitantes, con el número de rider indicado y cuyo saldo solicitado, el mostrado en el pantallazo y el indicado por ROP coincidían.

Estos importes solicitados por el dinero invertido en los wallet de la aplicación Ride On formarán parte de la deuda que el Ayuntamiento de Pamplona reclamará a Ride On Pamplona, S.L.

El Ayuntamiento instará a la empresa a que, en el plazo de un mes, proceda a abonar los derechos de cobro adquiridos por el Consistorio; en caso de no abonar esta deuda, el Ayuntamiento adoptará "las correspondientes acciones legales".

Estas medidas buscan evitar que el cese, el 13 de febrero de 2026, del sistema de bicicleta eléctrica compartida con el que contaba la ciudad "suponga un perjuicio económico para las personas usuarias", la mayoría de las cuales habían adelantado dinero para utilizar el sistema mediante depósitos en su monedero electrónico o wallet.

El servicio de Movilidad impulsó una campaña entre el 3 de marzo y el 3 de mayo, para que las personas interesadas presentaran su solicitud de devolución del saldo pendiente.

SALDOS PENDIENTES

Los saldos pendientes de consumo correspondían a ingresos realizados por las personas usuarias del servicio para poder utilizarlo y a bonificaciones promocionales por ofertas de la concesionaria para incentivar su utilización. Estas ofertas consistían, en muchos casos, en aumentos del saldo del wallet o monedero.

Según los datos aportados por la empresa, el saldo pendiente de consumo asciende a 278.346,6 euros, de los cuales, 249.749.58 euros corresponden al importe ingresado directamente por las personas usuarias y 28.596,98 euros corresponden a bonificaciones promocionales. Este saldo, además, está compuesto por 55.181 personas usuarias, cuyo saldo medio no supera los 4,53 euros.

El Ayuntamiento acumulará la deuda cedida por las personas usuarias, y podrá reclamarla "de una manera más aunada y eficaz" que en caso de hacerlo de manera individual.

Este cierre del servicio "ha supuesto un perjuicio importante para las personas usuarias, tanto por la falta de disposición de este modo de desplazamiento que contaba con más de 94.540 personas usuarias, como por la falta de reintegro del saldo pendiente de consumo".

A esto se suma la "falta de soluciones" por parte de Ride On Pamplona a las personas usuarias del sistema para el reintegro de saldos pendientes y de abonos anuales o mensuales sin consumir.

Desde el punto de vista del Servicio de Movilidad, el cierre y pérdida de saldos "puede generar una desconfianza" sobre el nuevo servicio de bicicleta eléctrica compartida, que está en proceso de licitación mediante un contrato de servicios y cuya aspiración es su ampliación a la Comarca de Pamplona.

Por ello, "existe un interés público local en defender a estas usuarias del sistema anterior, reforzar la confianza legítima sobre el nuevo sistema, y dejar patente el compromiso del Ayuntamiento de Pamplona respecto a este servicio".