El Ayuntamiento dice que, aunque no es su competencia, no dejará "caer" el proyecto de Maristas: "No está todo perdido"

PAMPLONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que "aunque no tengamos responsabilidad competencial directa" sobre la situación de las viviendas de protección oficial de Maristas, el Consistorio "no va a dejar caer" el proyecto y que "vamos a estar cerca" de las familias afectadas, "les vamos a prestar apoyo, asesoramiento, y demás".

Así se ha pronunciado este lunes, durante una rueda de prensa, en respuesta a los medios de comunicación sobre el hecho de que la constructora haya decidido rescindir el contrato y abandonar el proyecto.

"La solución no está en nuestras manos, es una relación entre particulares -cooperativa y la propia empresa-, por lo tanto no tenemos una herramienta, no somos competentes para interferir en relaciones privadas, pero evidentemente somos una institución, y como institución vamos a respaldar y apoyar en todo lo posible la búsqueda de soluciones", ha manifestado.

Abaurrea ha explicado que el viernes mantuvo una reunión con la empresa porque "quería saber de primera mano cuál es la situación", y "la empresa, de manera unilateral y además sorpresiva -reconoció que, efectivamente, lo hicieron así expresamente para no abrir un nuevo espacio de negociación-, ha decidido romper con el contrato".

"Respecto al hecho concreto, solamente hay una responsabilidad y está en la empresa. Tratar de derivar esas responsabilidades, como está haciendo UPN, es precisamente defender la posición de la empresa y no defender la posición de las familias", ha criticado.

En este sentido, ha señalado que "no tenemos responsabilidad" sobre que una empresa decida abandonar un proyecto, "por muchas garantías" que pueda haber. "Hace no muy pocos días tuvimos una conversación y las cosas iban bien. Es una decisión de última hora y de carácter sorpresivo. Por lo tanto, querer desviar la atención es darle cobertura a la empresa y no dársela a las familias", ha indicado, tras añadir que "nuestra posición es radicalmente favorable a la defensa de las familias".

Ha remarcado Abaurrea que "evidentemente, la empresa es consciente y tiene que ser consciente de que esto le va a llevar a tener que asumir una serie de reclamaciones" de carácter indemnizatorio. "También me he puesto en contacto con la cooperativa, tenemos una reunión hoy mismo, ya hablé por teléfono el fin de semana", ha remarcado.

Abaurrea ha señalado que aunque "había unas garantías", esto "es una promoción de VPO, y las promociones de VPO no las hacen los ayuntamientos, las hace el Gobierno de Navarra". "No obstante, nosotros no vamos a escurrir el bulto. Aunque no tengamos responsabilidad competencial directa sobre la materia, somos perfectamente conscientes de que son 108 familias que ahora mismo están en una situación de altísima preocupación, de desesperación, podríamos decir, así me lo transmitía su presidente, y yo lo que les transmito ahora, lo hice por teléfono, es que el ayuntamiento no va a dejar caer Maristas, vamos a estar cerca, les vamos a prestar apoyo, asesoramiento y demás", ha manifestado.

Asimismo, ha considerado que "no está todo perdido" y que "si hay una empresa, habrá que hacer esfuerzos por buscar una sustitución lo más rápido posible".

Por otro lado, ha querido "aclarar" que "no es cierto" que se hayan paralizado las obras. Según ha explicado, "todavía se está trabajando" ya que "no se ha finalizado la fase previa". En concreto, ahora "se está en la primera fase, que consistía en los derribos, y se está colocando una estructura de refuerzo", y lo ocurrido es que se ha dejado "sin una empresa constructora que vaya a hacer esa segunda fase". "Entonces, todavía no se ha parado, todavía hay un margen para resolver cosas. Nosotros nos ponemos a disposición de la cooperativa para echar una mano en lo que sea preciso", ha indicado.

Según Abaurrea, aunque "estamos fuera de la ecuación en términos competenciales, son vecinos y vecinas de esta ciudad, la promoción se hace en esta ciudad y queremos comprometernos en la búsqueda de soluciones, que es donde nos vamos a poner a trabajar, creo que es lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo, con prudencia, con no muchas declaraciones públicas, por lo menos no de las que puedan hacer daño o entorpecer la marcha de las cosas".

"Yo siempre soy de natural optimista. Pero, lógicamente, tampoco quiero dar más expectativas porque no está en nuestras manos como ayuntamiento. Pero, efectivamente, los esfuerzos serán todos los posibles por esta parte", ha añadido.

También ha destacado que "a pesar de que no es parte de nuestra competencia, este ayuntamiento hizo una modificación de la normativa del ICIO, del impuesto a las construcciones, para poder, entre otras cuestiones, subvencionar a la cooperativa de vivienda protegida, es decir, es el único esfuerzo económico que se ha hecho hasta ahora, lo ha hecho el ayuntamiento, es un esfuerzo importante".

A su juicio, "el gran problema de Maristas es que no cuadran las cifras, aparentemente, aunque sí se había llegado a un compromiso, que eso también quiero dejar claro, en ese marco de garantías había un acuerdo múltiple de particulares y había una, de hecho, hay, por parte de la dirección facultativa de Maristas, hay una estimación presupuestaria que había aceptado" la constructora "y que ahora ha roto de manera unilateral".

"Por lo tanto, creo que lo que se trata ahora es de tratar de encauzar las cosas otra vez y de seguir la marcha de las obras que en principio, hasta donde yo sé, no se han parado", ha incidido.

Preguntado sobre si se arrepiente el Ayuntamiento de haber modificado el PEAU de Maristas para poder habilitar la entrega de las licencias a las viviendas libres antes de haberse otorgado la de las viviendas protegidas, Abaurrea ha respondido que no había "manera de resolver esa situación", porque "durante todo este tiempo habría 60 familias sin vivienda". "En términos jurídicos eso era insoportable. Nosotros ya estábamos rozando el larguero para ir a los tribunales y que nos demandasen y solicitar todo tipo de daños y perjuicios por paralizar el acceso a las viviendas al resto de familias", ha dicho.

De hecho, ha dicho, "el cuadro que se generó por la presión que ejerció el Ayuntamiento fue un buen cuadro de soluciones". "Entonces, ¿era previsible? ¿Podríamos anticipar que la empresa se iba a marchar? Eso es imposible. De hecho, ya digo que no hace muchos días se nos ratificó que las cosas iban bien", ha insistido.

Según ha destacado, "luego habrá tiempo para juzgar todo esto cuando evolucione" la situación, pero "lo que no vamos a hacer el Ayuntamiento es perder ni un solo segundo en buscar soluciones y dar respaldo para que estas familias lleguen al objetivo que bastante tiempo les está costando por diferentes razones".