El Ayuntamiento inicia un PEAU en Etxabakoitz Norte que contempla un centenar de viviendas de alquiler asequible

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado de forma inicial un Plan Especial de Actuación Urbana (PEAU) en Etxabakoitz Norte, trámite que va a permitir la construcción de un centenar de viviendas de alquiler asequible, destinadas de forma prioritaria a la emancipación juvenil.

Las viviendas se edificarán en dos parcelas, ubicadas en la calle Ramiro de Goñi y actualmente en desuso, para las que estaba previsto un uso dotacional edificable. El PEAU aprobado "mantiene ese uso original, pero adapta las condiciones de edificación previstas a la normativa foral vigente", que permite destinar hasta un 5% de superficie dotacional a vivienda protegida en régimen de alquiler.

Así lo ha dado a conocer este lunes en el concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Consistorio pamplonés.

Abaurrea ha afirmado que este es un "nuevo trámite dentro del proceso de búsqueda de vivienda asequible hasta debajo de las piedras", lo cual "significa trabajar sobre todo con la ciudad real, con la ciudad construida". Eso, ha dicho, "nos permite hacerlo relativamente rápido", ya que los "grandes desarrollos, en el mejor de los casos, nos llevan a 8 a 10 años vista". "Estamos hablando de reducir por lo menos a la mitad esos plazos", ha manifestado.

Esa "velocidad" supone que "para las personas que hoy en día tienen una expectativa de poder acceder a una vivienda razonable", esa expectativa "se cumple". "No es una expectativa prácticamente para la generación siguiente, sino para las personas que estén ahí. Por eso hablamos de tres, cuatro años en este tipo de promociones", ha indicado.

El objetivo de esta actuación urbanística es "atender la emergencia habitacional, compaginándola con la incorporación de nuevos servicios para el barrio". El trámite siguiente será la publicación de la aprobación inicial en el BON, que abrirá un periodo de información pública de un mes, como paso previo a la aprobación definitiva.

El proceso continuará con un procedimiento de concesión pública para la construcción y gestión de los futuros edificios, que durará aproximadamente tres o cuatro meses. Una vez adjudicada, la construcción podría comenzar entre 6 y 12 meses después. Ha explicado Abaurrea que "si lanzamos antes de final de año la concesión", en 2028 se podría estar "colocando las grúas".

Las nuevas viviendas, de 70 metros cuadrados, se concederán en régimen de alquiler, que oscilará entre los 450 y 600 euros. La adjudicación se realizará por sorteo entre aquellas personas que se encuentren previamente inscritas en el Censo de solicitantes de vivienda protegida de Gobierno de Navarra, y que están empadronadas en Pamplona desde, al menos, dos años antes.

La redacción del PEAU ha estado precedida de un proceso participativo "que ha destacado por su alta participación". En el plazo de un mes se recogieron 271 aportaciones y sugerencias del vecindario sobre temas como la conservación del entorno, arbolado V zonas verdes; necesidad de dotaciones; y posibles incidencias de la actuación en sobre el tráfico y estacionamiento en la zona, cuestiones que han sido integradas en el modelo urbano propuesto.

ADAPTACIÓN Y MEJORA DE LA PROPUESTA URBANÍSTICA

Las modificaciones más significativas que suponen la adaptación del uso dotacional edificable, realizada mediante el PEAU, se refieren a la altura de las viviendas.

En concreto, el Plan contempla un desarrollo de planta baja, cinco plantas y ático, similar a la de los edificios colindantes en lugar del inicialmente previsto de planta baja, tres plantas y ático, con el objetivo de "mejorar la integración urbana y la funcionalidad de las edificaciones futuras".

Asimismo, mantiene la previsión de prolongar los porches de planta baja, dando continuidad a los ya existentes. Respecto al uso dotacional, el Ayuntamiento prevé que las plantas bajas se destinen a locales y servicios destinados al vecindario.

El plan, "más allá de su objeto y alcance formal", recoge otras cuestiones relacionadas con el entorno, la movilidad y el estacionamiento, en las que "se ha tenido en cuenta la aportación vecinal".

Respecto a las zonas verdes, la actuación "no va a suponer cambios significativos", puesto que las situadas fuera de las parcelas objeto de intervención no se van a ver alteradas. Está previsto, además, trasplantar el arbolado existente en ambas parcelas a una zona próxima, con el objeto de mantener el índice de cobertura arbórea y evitar la pérdida de sombra en el entorno.

En cuanto a la posible incidencia en la movilidad y el estacionamiento en la zona, el PEAU incorpora un estudio de movilidad "que justifica la viabilidad de la propuesta" y está previsto que las edificaciones dispongan de 102 plazas de garaje subterráneo propias. No obstante, "se valorará la adopción de otras medidas si se consideran necesarias".