El Ayuntamiento inicia la tramitación para formalizar el cese de la continuidad del servicio de bicicleta eléctrica

Imagen de archivo de una estación de bicicletas eléctricas - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la incoación del expediente para declarar inicialmente el cese de la orden de continuidad del servicio de bicicleta compartida que se ordenó en abril de 2025, y se ratificó en diciembre, para que Ride On Pamplona "siguiera con esa prestación del servicio hasta que se volviera a adjudicar el contrato".

El Ayuntamiento, según ha informado en una nota, declara ese cese "debido al incumplimiento unilateral de la orden de continuidad por parte de Ride On Pamplona desde el 13 de febrero de 2026, fecha en la que se dejó de prestar el servicio".

Las condiciones y efectos de esa declaración inicial de cese tienen como fecha inicial el 13 de febrero, fecha "en la que efectivamente se interrumpieron los requisitos necesarios para la aplicación del 'enriquecimiento injusto', de manera que no procede reconocer ningún gasto originado a partir de esa fecha".

La empresa "deberá devolver al Ayuntamiento de Pamplona el importe del anticipo que no ha llegado a justificar, esto es, los 33.487,22 euros, los cuales deberán reintegrarse conforme a lo establecido en la resolución relativa a la liquidación de enero".

El acuerdo recoge, además, la obligación de la empresa de entregar al Ayuntamiento las llaves o sistema de apertura, acceso y manipulación de las estaciones de bicicletas y, concretamente, los cupboards y mupis, en un plazo máximo de 10 días hábiles.

También en diez días, Ride On Pamplona debe entregar al Ayuntamiento una copia ejecutable del software de gestión, mediante la puesta a disposición de las claves de acceso para gestionar la plataforma o el sistema que se convenga entre las partes.

Ride On Pamplona deberá ejercer el deber de custodia de todos los elementos e infraestructura que, siendo propiedad del Ayuntamiento de Pamplona, está en posesión de la empresa. Por último, se otorga a la empresa Ride On Pamplona un plazo de audiencia de diez días hábiles para la presentación de las alegaciones que estime pertinentes.

ORDEN DE CONTINUIDAD, "QUE NO CONTRATO DE MANTENIMIENTO"

El contrato originario entre el Ayuntamiento de Pamplona y Ride On Pamplona "era un contrato de carácter demanial, con el que autorizar el uso privativo del suelo de dominio público, para que la empresa ejerciese una actividad económica a su riesgo y ventura".

A partir del 16 de abril de 2025, Ride On Pamplona prestó el servicio de bicicleta eléctrica compartida en la base a una orden de continuidad aprobada por la Junta de Gobierno Local. Esa orden se amplió, a partir del 31 de julio de 2025, a los bienes (bicicletas, plataformas) que pasaron a ser de titularidad municipal.

Esa orden de continuidad "no supuso una integración de la unidad productiva de la empresa en el sistema o servicio de bicicleta eléctrica del Ayuntamiento de Pamplona".

Es decir, el Ayuntamiento "sí se hizo propietario de la infraestructura relativa a las estaciones, bicicletas y mupis del sistema, pero no adquirió la titularidad ni gestión del conjunto de medios organizados para el ejercicio de una actividad económica esencial o accesoria", como son los vehículos de rebalanceo de bicicletas, las herramientas necesarias para la reparación de la infraestructura los servicios de mantenimiento informático del sistema y de la aplicación digital, los contratos de publicidad en los mupis.

A la vista de ello, "no se puede considerar que haya habido una integración o subrogación de la unidad productiva ni, por lo tanto, de su personal".

"NO EXISTE DERECHO A LA SUBROGACIÓN DE PERSONAL"

Ese convenio "limita el derecho de subrogación a aquellas personas trabajadoras contratadas para realizar funciones de mantenimiento, y que así consta en su contrato, y que lleven al menos seis meses de labor".

De las once personas del que el Ayuntamiento de Pamplona "tienen constancia de estar contratadas", tres se vinculan a labores de mantenimiento mecánico de las bicis, dos a mantenimiento de estaciones, 2 a rebalanceo de bicicletas y 4 a oficinas. Se "desconocen exactamente" las funciones para las que fueron contratadas, la antigüedad de cada una y la situación en la que se encuentran desde la suspensión de la prestación del servicio.

El convenio colectivo establece también una serie de obligaciones de la empresa Ride On Pamplona para que pueda darse la subrogación. Entre ellas, se encuentra la resolución del contrato firmada con la administración, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona, que "no existe al haber sido un cese unilateral en la continuidad del servicio".

Se "desconoce el cumplimiento de otras obligaciones" como el estado contractual de las personas trabajadoras o el cargo de los sueldos, salarios y otros gastos que tenga pendiente el personal con Ride On Pamplona desde el 13 de febrero de 2026. Además, "al no haber empresa adjudicataria del nuevo servicio, no hay opción de subrogar al personal".

Así las cosas, el informe jurídico municipal concluye que las personas empleadas de Ride On Pamplona "no ostentan el derecho a ser subrogadas por una nueva eventual adjudicataria de un contrato que tenga por objeto la prestación del servicio de bicicleta eléctrica compartida".

No existía contrato de mantenimiento entre el Ayuntamiento y Ride On Pamplona, la orden de continuidad "tampoco es equiparable a un contrato de mantenimiento" y, "tras el cese unilateral, no hay empresa adjudicataria con la que concatenar el servicio y la subrogación de personal".

En definitiva, la relación jurídica entre el Ayuntamiento de Pamplona y Ride On Pamplona, así como la deriva de esa orden de continuidad, "no cumplen con los requisitos establecidos por el convenio colectivo autonómico para la industria siderometalúrgica entre los años 2022 y 2026 para que existe derecho de subrogación del personal contratado por la empresa".

EL 3 DE MAYO FINALIZA EL PLAZO PARA RECLAMAR EL SALDO DE LOS WALLETS

El pasado 3 de marzo el Ayuntamiento de Pamplona habilitó un trámite para que las personas que tienen dinero en los wallets del servicio de bicicleta eléctrica compartida puedan reclamar su devolución.

El trámite se puede realizar de manera presencial en cualquier registro del Ayuntamiento y de manera virtual través de la Sede Electrónica municipal. El plazo está abierto hasta el próximo 3 de mayo.

El Ayuntamiento de Pamplona se ha comprometido a devolver a estas personas el saldo que las mismas tenían pendiente de consumir en sus respectivos monederos o wallets con Ride On Pamplona.

Para que el Ayuntamiento pueda realizarlo, será necesario que las personas usuarias, al mismo tiempo que solicitan la devolución de su dinero en el monedero, autoricen al Ayuntamiento a ejercer las acciones administrativas y judiciales necesarias contra la empresa por la falta de devolución de dichos importes.

Tras el fin de plazo para tramitar la solicitud, el Ayuntamiento de Pamplona comprobará el importe de los saldos reclamados y abonará las cuantías a cada persona usuaria en el plazo de un mes.

Por el momento, el Ayuntamiento de Pamplona ha recibido 3.577 solicitudes de devolución de wallets.