El Ayuntamiento mantiene una vigilancia "especial" sobre 4 bajeras en las que se ha detectado la pernocta de personas

Archivo - Imagen de archivo del uniforme de un agente de Policía Municipal de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, a través de las áreas de Seguridad Ciudadana, Acción Social, Urbanismo y Acción Comunitaria, mantiene un sistema "especial" de vigilancia sobre cuatro bajeras localizadas en tres barrios de la ciudad que acumulan varias quejas vecinales y en las que se ha detectado la pernocta no regularizada de personas.

Así lo ha explicado este martes en su comparecencia ante la Comisión de Presidencia del Consistorio pamplonés el concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso, quien también ha revelado que el trabajo de mediación de Policía Comunitaria ha permitido, en el último año, la resolución de conflictos en hasta siete locales de estas características.

Según ha explicado el concejal, que ha citado informes de Policía Comunitaria, en esas cuatro bajeras sobre las que se mantiene una vigilancia reforzada "se han detectado condiciones que están generando quejas o problemas de salubridad, seguridad ciudadana y ruidos".

En estos cuatro casos, Policía Municipal, Acción Social, Urbanismo y Acción Comunitaria "están trabajando conjuntamente para solucionar los problemas".

En dos de estos casos, ubicados en Azpilagaña y Rotxapea, podría tratarse locales ocupados, mientras en los otros dos, localizados en el barrio de San Jorge, se trata de locales pertenecientes a una misma propiedad que los mantiene arrendados. Los cuatro locales acumulan varias quejas vecinales que incluyen la tentativa de defraudación de flujo eléctrico.

El titular de Seguridad Ciudadana ha explicado que en todos los casos se está en contacto con la propiedad y la administración de fincas para que conozcan la situación. En dos de estos cuatro casos, hay denuncia interpuesta por incumplimiento de contrato y se trabaja con la administración de fincas del edificio "para tratar las molestias por ruido generadas".

"Conocemos muy bien cuáles son las situaciones que existen en varios puntos de la ciudad y aunque entendemos las quejas vecinales, quiero transmitir un mensaje de tranquilidad: se interviene, y se interviene bien y ejemplo de esto son situaciones que se han solucionado en los últimos meses, y que se llevaban arrastrando mucho tiempo, como Tejería y Fitero 12", ha explicado el concejal.

Alonso, "frente a quienes dicen que no se está haciendo nada", ha reivindicado que "detrás de estos casos existen trabajos de investigación largos y complicados, en los que además Policía Municipal se coordina con otras policías, como son estos dos casos mencionados con Policía Foral".

OTROS CASOS

Además de los cuatro casos mencionados, el titular de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha reivindicado los ocho casos que, en el último año, se han solucionado gracias a la labor mediadora de Policía Comunitaria.

En todos los casos se trataba de bajeras en las que se habían detectado pernoctas, que estaban en su mayoría ocupadas y sin contrato de arrendamiento y que "en algunos casos habían sido foco de quejas vecinales".

Estos locales se ubicaban en cinco barrios diferentes de la ciudad: Iturrama, Buztintxuri, Azpilagaña, San Jorge-Sanduzelai y San Juan-Donibane.

Endika Alonso ha explicado que desde el grupo de policía se ha trabajado en dos vías diferentes de soluciones de conflictos, por una parte, la vía de la mediación que permitió, en siete de estos ocho casos, un desalojo "ordenado" de los locales a través de un acuerdo auspiciado por Policía Comunitaria y, por otra parte, la actuación directa que en un caso (Monasterio de Fitero 12) se saldó con el desalojo forzoso del local y la detención de una persona.

Finalmente, el concejal ha explicado que en los dos últimos años se ha tenido conocimiento de la existencia de un total de 37 bajeras en las que podría haber pernoctado gente en algún momento. En 25 de estos casos la situación "ya se habría solventado o estaría en vías de hacerlo".

"Si bien la sensación que parece que alguien quiere transmitir es que este es un problema generalizado a lo largo de toda la ciudad, la realidad que se nos transmite desde Policía Comunitaria es otra", ha concluido.