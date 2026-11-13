El Ayuntamiento de Pamplona abre la reserva fluvial del molino de Ilundáin tras su conversión en zona inundable

Imagen de la zona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha abierto a la ciudadanía la reserva fluvial del molino de Ilundáin, una vez que ha finalizado el periodo establecido para permitir el establecimiento de las plantas con las que se ha regenerado la zona.

Los trabajos realizados en este espacio, ubicado al este de la ciudad y con 24.078 m2 de extensión, han permitido "recuperar una zona hasta ahora degradada" para convertirla en una zona inundable, con plantaciones adaptadas a la humedad del suelo y zonas elevadas que "servirán de refugio en inundaciones, además de consolidar los restos del antiguo molino y del canal de abastecimiento del siglo XVI".

El nuevo espacio dispone de un núcleo central, destinado exclusivamente a la recuperación del hábitat, que se rodea con caminos en la zona perimetral para que la ciudadanía "pueda conocer e interpretar el potencial ecológico de la reserva y el patrimonio que se ha conservado".

Desde un punto de vista ambiental, el proyecto realizado se concibe como "un punto de partida para un futuro bosque autóctono de ribera, que servirá como refugio para la fauna en momentos de crecida del río Arga".

Las obras realizadas "han devuelto el espacio a su cota original, convirtiendo la parcela en terreno inundable y potenciando el valor del entorno". Los trabajos han incluido la eliminación de las escolleras y los rellenos de tierra y, además, se han generado lomas, montículos y balsas.

La generación de este nuevo paisaje ha permitido realizar plantaciones de especie forestal autóctona para así "regenerar y ampliar" el hábitat fluvial del río.

La preservación del hábitat es una de las formas de conservación del visón europeo, especie en peligro de extinción a escala mundial (UICM) y en la directiva Habitats. Además, se han colocado diversas cajas refugio de murciélago.

Por lo que a la rehabilitación patrimonial se refiere, los trabajos se han centrado en la consolidación de los restos existentes, garantizando su estabilidad y su perdurabilidad.

El canal del molino se alimentaba desde la presa. El agua que entraba al molino movía la piedra para moler el grano y salía por el oeste a cota inferior a la entrada.

La obra se ha completado con la demolición de la denominada 'presa de Ilundáin' una de los 6 azudes en el Arga a su paso por Pamplona, para recuperar la hidrodinámica natural en el tramo, la permeabilidad longitudinal para las especies ciprinicolas y migradoras en el río Arga, la renaturalización de los procesos hidrogeomorfológicos y la recuperación de los hábitats de ribera.

PROYECTO RUNA 2025

La creación de la reserva fluvial en el molino de Ilundáin se enmarca en el proyecto RUNA 2025, que obtuvo 2,7 millones de euros en la convocatoria de ayudas de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

La empresa adjudicataria de las obras, que finalizaron en diciembre de 2025 después de siete meses de trabajo, fue la empresa Lacunza Hermanos SL por un importe de 1.047.418,11 euros.