El Ayuntamiento de Pamplona acoge la celebración de 39 bodas rápidas

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PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 39 bodas civiles rápidas se han oficiado en el Ayuntamiento de Pamplona desde el pasado mes de mayo. Esta cifra supone haber cubierto el 100% de la oferta desde que hace cuatro meses se pusiera en marcha este nuevo procedimiento. Se celebran los primeros viernes de cada mes en una sala de la Casa Consistorial, tal y como se recoge en el Decreto de Alcaldía que establece este nuevo procedimiento de enlace civil. La boda rápida se limita a la lectura de los artículos del Código Civil y la fórmula de la celebración, sin que se puedan incluir elementos o actos adicionales.

Estas bodas civiles rápidas están dirigidas a quienes únicamente requieran la formalización legal del matrimonio, mediante un procedimiento simplificado, ágil y sin ceremonia pública extensa. Se celebran los primeros viernes de cada mes, en horario de 11.30 a 13.30 horas, en periodos de 15 minutos, y ante alguno de los concejales o concejalas municipales con delegación expresa. Al momento de la boda, solo pueden entrar las personas contrayentes y las personas que ejercen de testigos del enlace.

Las ocho bodas rápidas que se ofician cada mes se han ido completando con una antelación incluso de tres meses (las bodas de octubre se completaron en agosto). En lo que queda de año, hay solo un hueco para casarse en el mes de noviembre y siete para el mes de diciembre. Las bodas civiles rápidas se pueden celebrar en castellano, en euskera o de forma bilingüe, sin poder elegir qué concejal o concejala la oficia.

DESCENSO EN LAS BODAS EN CIUDADELA

Por lo que respecta a las bodas civiles que se ofician en la Sala Lidia Biurrun de la Ciudadela, se han celebrado por el momento 215 enlaces, un 19,5% menos que en el mismo periodo del año anterior, un 2025 excepcional en el que se celebraron 267 enlaces. Las cifras de este 2026 son similares a las de años anteriores como 2024, en el que se oficiaron también 215 bodas civiles, 2023 con 190 enlaces o 2022 con 205 bodas hasta octubre.

De todas formas, sumando a esos 215 enlaces civiles en Ciudadela las 39 bodas rápidas, la cifra de 254 se acerca mucho más a los datos de 2025. En lo que resta de año, hay ya 35 bodas civiles programadas en Ciudadela en el mes de octubre, 4 en el mes de noviembre y 5 en el mes de diciembre. Hay disponibilidad de diferentes días y horas para casarse por lo civil en cualquier mes de este último trimestre, ha informado el Ayuntamiento en una nota.