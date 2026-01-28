El Ayuntamiento de Pamplona acuerda planificar una segunda fase del Plan de Regeneración de la calle Santa Lucía

PAMPLONA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamietno de Pamplona ha aprobado este miércoles una declaración en las que se acuerda culminar la ejecución de las acciones pendientes del Plan de Regeneración de la calle Santa Lucía en el barrio de Buztintxuri.

De la misma manera, se acuerda planificar y ejecutar una segunda fase del Plan de Regeneración de este calle que incluya, entre otras, las propuestas sugeridas en la parte expositiva de esta declaración.

Finalmente, la declaración reafirma el acuerdo de la Comisión de Urbanismo del 16 de abril de 2025 por el que se promueve "un nuevo modelo residencial para las viviendas municipales que todavía se mantienen ocupadas, contribuyendo así a un mayor equilibrio de tipología de vivienda y una mayor estabilidad en la convivencia vecinal".