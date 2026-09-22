El Ayuntamiento de Pamplona acuerda reforzar actuaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa de bicis y VMP

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Presidencia del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado por unanimidad una declaración sobre el cumplimiento de la normativa de circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP).

En la declaración, propuesta por el PSN, el Consistorio apuesta por "garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente sobre bicicletas y VMP, reforzando las actuaciones de información, prevención, educación vial y vigilancia, especialmente ante la entrada en vigor de las nuevas obligaciones".

En un segundo punto, se acuerda identificar "los puntos negros y espacios de mayor conflictividad entre peatones, bicicletas y VMP, y concentrar en ellos las campañas de control de Policía Municipal, especialmente en las franjas horarias de mayor afluencia y prestando especial atención a la circulación indebida por aceras y zonas peatonales".

También se apuesta por dar continuidad y "consolidar" la coordinación con las policías locales de la Comarca de Pamplona, promoviendo nuevas campañas conjuntas de seguridad vial y control de bicicletas y VMP, siguiendo el modelo desarrollado durante 2026.

En un cuarto y último epígrafe, se acuerda presentar un balance de las campañas realizadas durante 2025 y 2026, "incluyendo los principales puntos de conflictividad detectados, infracciones y actuaciones realizadas, así como las medidas previstas para mejorar la convivencia entre peatones, bicicletas y VMP".

"FALTA DE COMUNICACIÓN" SOBRE CAMBIOS EN MOVILIDAD EN LA MILAGROSA

Por otro lado, la comisión ha aprobado, con los votos a favor de UPN y PP, los votos en contra de EH Bildu y Contigo-Zurekin y la abstención del PSN, una declaración de UPN acerca de la "falta de comunicación" sobre los cambios en movilidad en la Milagrosa.

En un primer punto, se critica el "incumplimiento del equipo de gobierno, tanto con los vecinos de la Milagrosa como con el resto de grupos políticos, al no dar aplicación a la declaración aprobada en abril por unanimidad".

En un segundo epígrafe, se critica también la "falta de información hacia los vecinos de la Milagrosa en relación a los cambios de movilidad aplicados en Milagrosa a partir del 1 de septiembre, en contra del compromiso que el equipo de gobierno adquirió en la Junta de Movilidad de junio".

Por último, se insta al equipo de gobierno a "mejorar la participación ciudadana y la comunicación en todas las modificaciones relacionadas con la movilidad en Pamplona".