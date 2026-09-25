El Ayuntamiento de Pamplona adjudicó en el segundo trimestre del año 36 contratos por importe de 52,4 millones de euros

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PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Vigilancia de la Contratación del Ayuntamiento de Pamplona ha conocido en su reunión de este viernes los informes de la actividad contractual municipal del segundo trimestre del año, entre los meses de abril y junio, periodo en el que el Consistorio adjudicó 36 contratos por un importe de 52.431.590,18 euros.

La licitación de esos contratos alcanzó los 66.406.898,73 euros, por lo que el porcentaje medio de baja del 21,04%. El mayor contrato adjudicado en el trimestre, con casi 41 millones de euros, fue el del servicio de estacionamiento regulado.

Más de la mitad de los contratos adjudicado, 20 de 36, fueron contratos de servicios, otros 10 fueron contratos de suministro, 3 contratos de obra, 2 contratos privados y 1 fue un acuerdo marco.

En cuanto al procedimiento, 13 contratos se adjudicaron por un procedimiento abierto, otro 13 por un procedimiento simplificado, 4 por un procedimiento negociado y en otros 6 casos no se referenció el procedimiento. En dos de los contratos adjudicados, y en tres lotes de esos contratos, el Ayuntamiento de Pamplona impuso subrogación.

Por áreas, Seguridad y Convivencia Ciudadana acapara un 82,6% del presupuesto total de licitación y un 78,3% del presupuesto total de adjudicación a través de tres contratos.

Uno de los ellos, el del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública, que incluye el servicio de grúa y retirada de vehículos de la vía pública, se licitó por 54.799.259 euros y se adjudicó por 40.999.987 euros.

Conservación Urbana y Sanidad adjudicó dos contratos por un total de 8,3 millones de euros: 8,1 para mantenimiento del pavimento en vías y espacios públicos y 201.756,33 euros para el suministro de energía calorífica en forma de agua caliente a la central de calor de Txantrea.

Por encima del millón de euros adjudicó también el área de Proyectos Estratégicos y Movilidad. En concreto, 1,5 millones de euros en ocho contratos, con dos inversiones principales: 847.000 euros para la compra de cuarenta estaciones para el sistema de bicicletas eléctricas de alquiler y 316.774,22 euros para la renaturalización de los patios del CPEIP Rochapea y el CPEIP San Francisco.

Cultura, Fiestas y Deporte adjudicó once contratos por importe de 849.153,50 euros, mucho de ellos relacionados con los Sanfermines, y Promoción Económica, Proyección Europea, Innovación, Juventud y Cooperación al Desarrollo otros nueve contratos por 422.741,92 euros.

Las áreas de Comunicación Institucional y Transparencia, de Hacienda y Contratación Pública Responsable y de Acción Social adjudicaron un contrato cada una en el segundo semestre de 2026.

Los presupuestos de adjudicación fueron de 157.454,18 euros, 39.900 euros y 75.988 euros, respectivamente.