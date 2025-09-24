El Ayuntamiento de Pamplona amplía los horarios de cierre de establecimientos por las fiestas de San Fermín de Aldapa

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este próximo fin de semana, de viernes a domingo, se celebran las fiestas de San Fermín de Aldapa. El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado una ampliación de los horarios de cierre de establecimientos públicos, a través de una Resolución del área Seguridad Ciudadana y Convivencia, que afecta al Casco Antiguo, epicentro de estas fiestas.

El Decreto Foral 201/2002, de 23 de septiembre, faculta a los ayuntamientos a ampliar los horarios públicos generales de cierre de espectáculos y establecimientos durante la celebración de las fiestas patronales.

Así las cosas, se fija las 6 horas de la mañana como horario de cierre de los establecimientos dedicados a las actividades de bares especiales y las 4.30 horas de la mañana para los establecimientos dedicados a bares, cafeterías y restaurantes en el Casco Antiguo. Se fija, asimismo, para las 7 horas el cierre de los establecimientos dedicados a las actividades de discoteca en el Casco Antiguo. Esta ampliación de horarios se puede llevar a cabo las noches del viernes 26 al sábado 27 y del sábado 27 al domingo 28 de septiembre.

Por último, la resolución limita a tres horas el período mínimo de inactividad entre el cierre y la reapertura del establecimiento. Esas tres horas se consideran suficientes para las labores de limpieza en tales circunstancias, cumplido el requisito reglamentario de dar cuenta de todo ello al departamento de Interior, Función Pública y Justicia de Gobierno de Navarra, ha indicado el Consistorio.