El Ayuntamiento de Pamplona amplía en 2 horas el horario de bares, restaurantes y discotecas en Nochebuena y Nochevieja

PAMPLONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bares, cafeterías, restaurantes y discotecas de Pamplona podrán cerrar dos horas más tarde de lo habitual la noche del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 1 de enero.

El Ayuntamiento de Pamplona ha publicado una resolución de la Concejalía Delegada de Seguridad y Convivencia Ciudadana por la que se amplían los horarios de espectáculos y establecimientos durante las fiestas de Navidad.

Así, bares, cafeterías, restaurantes y cafés espectáculo podrán permanecer abiertos hasta las 4.30 horas; los bares especiales podrán abrir hasta las 6 horas; y las discotecas podrán estar abiertas hasta las 8.30 horas.

A partir de la hora señalada como finalización o cierre, deberá cesar toda la música, actuación o juego, no se podrán servir más consumiciones y se encenderán las luces del local. Asimismo, no se permitirá la entrada de más personas al local, que deberá quedar desalojado al público en el plazo máximo de media hora.

Durante el tiempo de desalojo, los elementos de cerramiento del local, como persianas o similares, deberán permanecer levantados y las puertas, practicables sin llaves.

El Ayuntamiento establece un periodo mínimo de tres horas entre cierre y apertura con el fin de facilitar las tareas de limpieza.