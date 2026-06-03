El Ayuntamiento de Pamplona analizará el nivel de participación e incidencia de las mujeres en el día a día de la ciudad

Consejo Municipal de las Mujeres - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - GORKA BEUNZA

PAMPLONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona quiere analizar el nivel de participación e incidencia de las mujeres en el día a día de la ciudad. Para ello, ha iniciado el proceso de elaboración un 'Diagnóstico de liderazgo, participación e incidencia política de las mujeres en Pamplona'.

El diagnóstico abordará distintos ámbitos, desde el ámbito institucional y político hasta el socioeconómico. Pero también quiere precisar el papel de las mujeres en el movimiento feminista, asociativo y comunitario.

De este y otros temas ha informado la concejala de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural del Ayuntamiento de Pamplona, Zaloa Basabe, en la celebración del Consejo Municipal de las Mujeres, celebrado este miércoles por la tarde.

El Consejo, creado en 1997, es el órgano de participación sectorial que coordina la relación del Ayuntamiento con colectivos feministas y grupos de mujeres para el seguimiento de políticas de igualdad. Se trata de un órgano de carácter consultivo, que orienta al Consistorio en materias relacionadas con las mujeres.

El diagnóstico, que se enmarca en el IV Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres de Pamplona, aprobado en 2025, tiene previsto medir la presencia de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida en la ciudad, así como su capacidad para influir en decisiones, políticas públicas y agendas y para "actuar de manera autónoma, organizarse, tomar decisiones y ejercer poder político desde sus propios intereses y objetivos".

Para elaborar este diagnóstico se llevarán a cabo entrevistas personales a agentes clave, encuestas a diversas entidades y organizaciones y se promoverán grupos focales con personas de los distintos ámbitos de estudio.

PREVENCIÓN DE AGRESIONES SEXISTAS DURANTE LAS FIESTAS

Junto con representación de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de Pamplona, representantes sindicales y personal técnico municipal, el Consejo de las Mujeres integra a una decena de asociaciones de mujeres.

En concreto, están presentes AMUDISNA, Dekumas LBT, Empleadas del hogar, Foro Miran, Lunes Lilas, Mujeres contra la violencia sexista, Colectivo Urbanas, Unidas por la dignidad y Viudas Roncesvalles.

Precisamente, en la sesión de este miércoles, se ha debatido el procedimiento y plazos para la votación de las nuevas candidaturas presentadas para cubrir las vocalías vacantes del Consejo, correspondientes a asociaciones de mujeres de la ciudad.

Asimismo, aprovechando que se trataba de la última reunión previa a las fiestas de San Fermín, en el encuentro se ha ofrecido información sobre la campaña de información, sensibilización y prevención frente a agresiones sexistas durante los Sanfermines, así como del diseño y elaboración de materiales de la campaña.

Por último, se ha procedido a informar sobre las nuevas adhesiones de establecimientos de hostelería y eventos de Pamplona al Protocolo de prevención y actuación ante las violencias sexistas en espacios de ocio.

En total, veintitrés locales y eventos, entre ellos catorce peñas de Pamplona, se han adherido o han renovado su adhesión al protocolo, impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con agentes del sector y el movimiento feminista. Las próximas acreditaciones se realizarán en el mes de noviembre.