El Ayuntamiento de Pamplona avala el Consejo de Barrio de la Rochapea, que estará formado por 29 vocalías

Imagen del barrio de la Rochapea - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona, mediante Resolución de Alcaldía, ha avalado la constitución del Consejo de Barrio y la designación de sus representantes tras un proceso que ha seguido los dictados del Reglamento de Participación Ciudadana de Pamplona y el Reglamento de Constitución y Funcionamiento de los Consejos de Barrio.

En concreto, el Consejo de Barrio de la Rochapea lo formarán 29 personas, 18 de ellas representantes del tejido social y la ciudadanía activa del barrio, 5 representantes del ámbito sectorial, en concreto de la Policía Comunitaria, la unidad de barrio, los centros educativos, el centro de salud y la biblioteca, y 6 representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento de Pamplona. Estará presidido por el concejal de barrio Endika Alonso.

La composición del Consejo de Barrio "cumple con la paridad exigida y se ha llevado a cabo conforme a los principios de transparencia, igualdad de oportunidades y representatividad".

Los Consejos de Barrio, junto con los Foros de Barrio, conforman los denominados Auzoguneak, concebidos como "espacios estables de diálogo y trabajo entre la ciudadanía, el tejido social y la administración municipal".

Su función principal es "canalizar la participación vecinal, favorecer la deliberación sobre cuestiones que afectan al barrio y promover propuestas que contribuyan a mejorar el entorno urbano, social, y comunitario".

AÑO Y MEDIO DE TRABAJO EN EL BARRIO

El "impulso" para crear el Consejo de Barrio de la Rochapea surgió a finales de 2024 cuando distintos agentes sociales y comunitarios mostraron interés en conocer estos órganos y valorar su implantación.

Tras una reunión informativa con el tejido asociativo en noviembre de 2024, el proceso continuó en el Foro de Barrio de enero de 2025, donde se convocó un encuentro abierto al vecindario para comenzar a trabajar en la posible creación del consejo.

Un grupo motor, formado por alrededor de veinte vecinos junto con personal técnico municipal, ha llevado a cabo en estos meses una "reflexión colectiva mediante un análisis compartido de la realidad del barrio, el mapeo de espacios y agentes sociales de Rochapea y las definiciones de las características básicas del futuro Consejo, sus ámbitos de trabajo y las primeras líneas de actuación".

El proceso culminó con el Foro de Barrio del pasado 19 de febrero en el que vecindario y entidades de Rochapea ratificaron por consenso la creación del Consejo de Barrio. En el mes de abril se abrió un periodo de presentación de candidaturas para formar parte del Consejo de Barrio de la Rochapea. Se presentaron treinta personas.

El proceso ha continuado en mayo con nuevas reuniones sectoriales y una reunión de contraste del grupo motor, antes de la determinar quiénes formarán parte del Consejo de Barrio.