El Ayuntamiento de Pamplona celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ en un acto junto a asociaciones y colectivos - EUROPA PRESS

PAMPLONA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto con miembros de la Corporación municipal, ha encabezado este viernes un acto institucional organizado por el Consistorio con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en el que también han participado representantes de asociaciones y colectivos.

Durante el acto, celebrado en la plaza Consistorial, Lara Molina, y Edur García, de la asociación Plazeratu, han dado lectura, en castellano y euskera, respectivamente, a la declaración institucional aprobada en la Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento.

Ambos han hecho referencia al origen de este día, "que se remonta al año 1969 en Nueva York, cuando un ataque en un bar contra personas homosexuales, bisexuales y trans fue respondido con un levantamiento que transformó, para siempre, la lucha por la diversidad sexual y de género a nivel global". Una "respuesta de resistencia" que "fue liderada por mujeres trans racializadas" cuyo nombre "la historia ha borrado o ha tardado en reconocer". "Fueron ellas quienes plantaron cara y encendieron la mecha de las revueltas sucedidas en la ciudad en los siguientes cuatro días consecutivos", ha reivindicado.

"En 2026, los derechos conquistados no pueden darse por sentados. Asistimos a una ofensiva global contra la diversidad sexual y de genero, discursos de odio que se normalizan en el debate y también a veces en organismos públicos, campañas de odio y desinformación contra la infancia y juventud trans, leyes regresivas en distintos países y regiones, así como un aumento documentado de agresiones y delitos de odio contra personas LGTBIQ+", ha advertido Molina.

Por su parte, la concejala del área de Igualdad, Zaloa Basabe, ha leído los compromisos acordados en dicha declaración, entre ellos, rechazar "cualquier conducta o actitud lgtbifóbica, combatiendo activamente los discursos de odio en el espacio público".

También "coordinar la implementación de las políticas públicas LGTBI+ municipales con los colectivos de la ciudad a través del Consejo Municipal LGTBI+". Y, por último, "visibilizar y reconocer la memoria histórica, la lucha y la resistencia del colectivo LGTBI+ de la ciudad para alcanzar la igualdad de derechos y la ciudadanía plena, apoyando sus reivindicaciones y facilitando su participación en la vida pública de la ciudad".

Como cierre del acto, el grupo Musikagune, un proyecto promovido por los músicos Miguel Nuño Viguria e Iñigo Mikeleiz Berrade, que utiliza la música "como herramienta de participación, inclusión y cohesión social", ha interpretado el tema 'Sabes quién eres?'.