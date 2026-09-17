El Ayuntamiento de Pamplona celebra este viernes el último Debate del Estado de la Ciudad de la legislatura

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El último Debate del Estado de la Ciudad de la legislatura se celebrará este viernes, a partir de las 9.30 horas, en una sesión extraordinaria del Pleno que estará presidida por la primera teniente de alcalde, Garbiñe Bueno.

Este decimoquinto debate monográfico de política general de la ciudad se podrá seguir en directo, vía streaming, a través de la página web municipal, www.pamplona.es.

Abrirá la sesión el alcalde, con una primera intervención sin límite tiempo. Al finalizar su turno, se llevará a cabo un receso de 30 minutos.

A continuación, reanudada la sesión, intervendrán por espacio de 20 minutos cada portavoz de los grupos de la oposición, que no forman parte del equipo de gobierno, en orden de mayor a menor representatividad. Así las cosas, intervendrán las portavoces primero de UPN, después del PSN y, por último, el portavoz del PP.

El alcalde tendrá turno de réplica, si lo desea, sin límite de tiempo. Replique o no, la sesión seguirá con la intervención de las portavocías de los grupos que conforman el equipo de gobierno, también en orden de mayor a menor, es decir, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Finalizado este primer turno de intervenciones de los grupos municipales, se iniciará un segundo turno. De nuevo, lo abrirán los grupos de la oposición, UPN, PSN y PP, con 10 minutos de tiempo para cada uno de ellos.

El alcalde, si lo desea, volverá a tener turno de dúplica sin límite de tiempo. Después, volverán a intervenir los grupos municipales de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, también con diez minutos.

Si el alcalde no ha intervenido en ese turno de dúplica tras las intervenciones de 10 minutos de los grupos de la oposición, se cerrará el debate con un turno final sin límite de tiempo.

Su hubiera intervenido en ese turno de dúplica, se abre un tercer turno de intervención de 3 minutos para todos los grupos municipal, empezando por los de la oposición, de mayor a menor representatividad, es decir, UPN, PSN, PP y luego EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Tras ese tercer turno de intervención de los grupos municipales, el alcalde de Pamplona cerrará la sesión del debate con un turno final sin límite de tiempo.