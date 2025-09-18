El Ayuntamiento de Pamplona y el Club Atlético Osasuna renuevan el convenio de patrocinio por tres temporadas

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (c), la concejala delegada de Deporte, Madier Beloki, y el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, en un encuentro con motivo de la renovación del contrato de patrocinio por tres temporadas. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona y el Club Atlético Osasuna han revalidado este jueves el convenio de patrocinio publicitario para la promoción de la imagen de la ciudad, y del deporte y sus valores durante las próximas tres temporadas.

Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota, a través de la marca, la repercusión y los activos del Club Atlético Osasuna, este patrocinio busca aprovechar el potencial que supone el deporte como sector de actividad económica en la ciudad y, de forma secundaria, utilizar esta difusión para la promoción de la práctica deportiva y sus valores entre la ciudadanía. Además, el contrato tiene un tercer objetivo, hacer promoción turística de la ciudad de Pamplona tanto en foros nacionales, como internacionales.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, la concejala delegada de Deporte, Madier Beloki, y el presidente del Club Atlético Osasuna, Luis Sabalza, han refrendado este jueves el contrato de patrocinio publicitario hasta la temporada 2027/2028 que aprobó hace unos días la Junta de Gobierno Local en favor del club.

En lo establecido en el texto el Consistorio otorga al club 100.000 euros por temporada. Dada la exclusividad acreditada de Osasuna como única entidad de la ciudad participante en la máxima categoría nacional del fútbol profesional (La Liga), la concurrencia pública no es posible, por lo que el contrato se ha tramitado conforme a lo establecido para este tipo de procedimientos, ha explicado el Consistorio.

El club, a cambio, se compromete a la inserción del logo y la marca de Pamplona en diferentes elementos, espacios y mobiliario vinculado al club y al estadio, entre los que destacan los vomitorios, videomarcadores o la trasera del autobús oficial. Además, el texto suscrito por las dos entidades recoge la disponibilidad de miembros de los diferentes equipos del CA Osasuna, femenino, masculino y Genuine, a participar en campañas o iniciativas del Ayuntamiento de Pamplona, como charlas para el Programa de Infancia y Adolescencia.

Asimismo, miembros de las plantillas del club participarán en dos acciones por temporada para promocionar el comercio y hostelería local, con camisetas, balones o sorteos de fotos de inicio de partido y, de común acuerdo, intervenir en campañas sociales del Consistorio mediante visitas guiadas, asistencia a entrenamientos de personas usuarias etc. Se destaca la celebración de una escuela de fútbol con niños y niñas del Programa de Prevención en Infancia, Adolescencia y Familia del Ayuntamiento con cuatro entrenamientos semanales por parte de entrenadores de Fundación Osasuna. La fundación dota a los alumnos y alumnas de una camiseta deportiva.