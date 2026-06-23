El Ayuntamiento de Pamplona se compromete a "defender sin ambigüedades" los derechos humanos de las personas LGTBI+

PAMPLONA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes una declaración institucional, con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en la que se compromete a "defender sin ambigüedades los derechos humanos de todas las personas LGTBI+, con especial atención a quienes enfrentan discriminaciones múltiples".

En un segundo punto, se acuerda rechazar "cualquier conducta o actitud lgtbifóbica, combatiendo activamente los discursos de odio en el espacio público". En un tercer epígrafe, se apuesta por continuar desarrollando el Plan municipal de diversidad sexual y de género e igualdad LGTBI+, "garantizando su aplicación transversal en todas las áreas municipales".

También se acuerda coordinar la implementación de las políticas públicas LGTBI+ municipales con los colectivos de la ciudad a través del Consejo Municipal LGTBI+, así como "incorporar la mirada interseccional en las políticas públicas LGTBI+, reconociendo que la igualdad efectiva exige abordar las distintas formas de discriminación de manera conjunta".

En un sexto punto, se apuesta por "visibilizar y reconocer la memoria histórica, la lucha y la resistencia del colectivo LGTBI+ de la ciudad para alcanzar la igualdad de derechos y la ciudadanía plena, apoyando sus reivindicaciones y facilitando su participación en la vida pública de la ciudad".

Finalmente, se invita a toda la ciudadanía a sumarse a los actos organizados por los colectivos LGTBI+, "entendiendo que la defensa de la diversidad sexual y de género es una causa colectiva que fortalece nuestra convivencia democrática".