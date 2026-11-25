Concentración en la Plaza del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Consistorial ha acogido este miércoles un acto institucional con motivo de la celebración este miércoles, 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y miembros de la Corporación municipal han participado en un acto en el que se ha leído la declaración 'Ni olvidadas ni invisibilizadas', aprobada por la Comisión de Asuntos Ciudadanos del Ayuntamiento y suscrita por cuarenta entidades locales y territoriales de Navarra.

Dos mujeres, Pilar Bobes Fernández, presidenta del Foro de Mujeres MIRaN, y Mari Karmen Zeberio Arruabarrena, miembro de Sasoia, han leído en castellano y en euskera, respectivamente, la parte expositiva de esta declaración 'Ni olvidadas ni invisibilizadas'. Han reivindicado "una sociedad libre de violencias, en la que todas las mujeres, independientemente de su edad, puedan vivir con libertad, autonomía, dignidad y plena garantía de derechos".

Y es que este año, el 25 de noviembre, el foco se ha puesto precisamente en las mujeres mayores que sufren una violencia que "puede dificultar su detección e intervención", a través de situaciones como la dependencia económica, la sobrecarga de cuidados, la brecha digital, la normalización de la violencia o la invisibilización como colectivo, entre otras.

Tal y como recoge la declaración, el 'Estudio sobre las mujeres mayores de 65 años víctimas de violencia de género' realizado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género refleja que el 5% de las mujeres mayores de 65 años ha sufrido violencia física por parte de alguna pareja a lo largo de su vida, mientras que un 2,9% ha sufrido violencia sexual y el 8,8% violencia económica, ha informado el Ayuntamiento.

COMPROMISOS MUNICIPALES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

A continuación, la concejala delegada de Igualdad, Acción Comunitaria, Barrios y Diversidad Cultural, Zaloa Basabe, ha leído los compromisos de esa declaración institucional. El Ayuntamiento de Pamplona se compromete a "visibilizar la violencia machista contra las mujeres mayores como una realidad específica que debe ser reconocida, prevenida y atendida desde las políticas públicas" y a "combatir la normalización de la violencia y los estereotipos edadistas y machistas que invisibilizan las experiencias de las mujeres mayores o cuestionan su capacidad para tomar decisiones sobre sus propias vidas".

Además, el Ayuntamiento apuesta por "mejorar la detección y prevención, reforzando la formación y sensibilización de profesionales de los ámbitos de servicios sociales, salud, policía, justicia, igualdad y otros espacios de atención a las mujeres mayores; por "garantizar el acceso a recursos y servicios de atención y protección, atendiendo a la diversidad territorial y adaptándolos a las diferentes situaciones de autonomía, dependencia, discapacidad, aislamiento social o brecha digital; y por "fortalecer las redes comunitarias y de apoyo, implicando a familias, asociaciones, centros de personas mayores, profesionales y ciudadanía en la detección, sensibilización y prevención de las violencias machistas".

Asimismo, ha añadido, se seguirá escuchando y dando voz a las mujeres mayores "incorporando sus experiencias, necesidades y propuestas al diseño de las políticas públicas, teniendo en cuenta la interseccionalidad y evitando respuestas paternalistas que las sitúen únicamente como víctimas". Por último, el Ayuntamiento de Pamplona se compromete a "seguir impulsando políticas públicas feministas, integrales y coordinadas que garanticen a todas las mujeres, en todas las etapas de su vida, el derecho a vivir libres de violencia machista".