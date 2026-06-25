Ayuntamiento de Pamplona constituye una mesa de trabajo interna para definir una propuesta consensuada sobre Erripagaña

Mesa de Erripagaña. - GORKA-BEUNZA

PAMPLONA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha constituido oficialmente una mesa de trabajo para valorar y concretar las propuestas que, desde las diferentes formaciones políticas, se están planteando para definir el futuro de Erripagaña.

El órgano, cuya creación fue propuesta por la Comisión de Urbanismo, está presidido por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron; la vicepresidencia la ocupa Garbiñe Bueno; y cuenta con representantes de todos los grupos municipales, dos por parte de los grupos de UPN, EH Bildu y PSN y un representante por parte de los grupos PP, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Estos representantes son Cristina Ibarrola Guillén, Aitor Silgado Goicoechea, Joxe Martín Abaurrea San Juan, Marina Curiel García, Xabier Sagardoy Ortega, Carlos García Adanero (suplente: Carmen Alba Orduna), Javier Leoz Sanz (suplente: Mikel Armendariz Barnechea) y Txema Mauleon Echeverría.

Con la creación de este grupo de trabajo se pretende conocer en detalle e incorporar los planteamientos que las diferentes agrupaciones políticas con representación municipal tienen sobre Erripagaña, así como abrir un espacio de debate sobre ellos. El objetivo final es alcanzar una propuesta común, que cuente con el mayor consenso posible y sea, por lo tanto, representativa de la voluntad del consistorio pamplonés, ha informado el Ayuntamiento.

Una vez definida, se trasladaría al resto de los cuatro ayuntamientos implicados para buscar, en el marco del Consejo Intermunicipal, una solución común y compartida. El paso siguiente sería su remisión al Gobierno de Navarra y a los diferentes grupos parlamentarios para que, una vez valorada, inicien la tramitación necesaria para transferirla al marco jurídico - administrativo.

Según se ha determinado este jueves en la reunión constitutiva, la Mesa de Erripagaña tiene una duración que se irá concretando en función del cumplimiento de sus objetivos. Respecto a su procedimiento de funcionamiento, la Mesa elevará sus conclusiones a Alcaldía, que se encargará de remitirlas al pleno para su aprobación y traslado al resto de ayuntamientos con territorio y población en Erripagaña. La composición de la Mesa será fija si bien, de forma puntual, podrá incorporarse a las reuniones personal técnico municipal, o de otras administraciones, que pueda aportar conocimiento o enriquecer el debate sobre las cuestiones planteadas.