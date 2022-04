El Ayuntamiento de Pamplona convertirá en fijo a personal del SAD y EEII que tenía contrato indefinido cuando se subrogó

Se acata así la sentencia del Supremo que considera que "no se puede alterar la condición previa a la subrogación" de unas 150 personas

PAMPLONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha acordado este lunes convertir en personal fijo a la plantilla del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) y las educadoras y miembros de los servicios de limpieza y cocina de las Escuelas Infantiles municipales (EEII) que tenían contrato indefinido en el momento de la subrogación, acatando así la sentencia del Tribunal Supremo que "unifica doctrina" al respecto.

Así lo ha dado a conocer este lunes en rueda de prensa la concejala de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, que comparecía junto con el concejal delegado de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad, Fermín Alonso, para dar cuenta de asuntos acordados en la Junta de Gobierno Local.

La situación actual deriva de sendas decisiones de 2014 y 2016, cuando se llevaron a cabo varios procesos de reversión de servicios municipales, hasta entonces prestados por empresas privadas, y que entraron en vigor en 2015 y 2017. El personal contratado por estas empresas lo estaba como personal laboral indefinido. En el proceso de subrogación, estas personas pasaron a ser personal indefinido no fijo del Ayuntamiento, a la espera de que se convocara un proceso selectivo y obtuvieran plaza. Después de este acuerdo de la Junta de Gobierno, este proceso ya no será necesario.

Tras varias sentencias "contradictorias", finalmente el Tribunal Supremo resolvió un recurso de casación el 5 de febrero, afirmando que "no se pueden alterar las condiciones laborales previas en el momento de la subrogación". De este modo, si en la empresa primera este personal era indefinido fijo, deberá mantener esa condición con el nuevo empleador. El Tribunal Supremo se ampara para ello en la Directiva 2001/23/CE de la Unión Europea y en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

Caballero, que ha considerado que esta sentencia es "favorable para las trabajadoras", ha añadido que la decisión del Consistorio afecta no solo a las personas que recurrieron a los tribunales para lograr la conversión de estos contratos, sino a aquellos supuestos similares a la sentencia, a efectos de dar la "misma garantía" a las personas que encontrándose en la misma situación no hubieran iniciado la demanda. La cifra total de personas afectadas ronda las 150, de las cuales cerca de medio centenar corresponde a Escuelas Infantiles municipales.

"No van a tener que sumarse a ese recurso ni buscar una interpelación favorable a ellas. Tendrán la condición de fijas todas aquellas que antes tenían esa condición en sus empresas o donde estaban prestando el trabajo", ha afirmado.

Tras destacar que esta es una "buena noticia", ha indicado que en estos momentos el Ayuntamiento va a hacer un "análisis pormenorizado de las condiciones de cada trabajadora" afectada para posteriormente poder comunicárselo a cada una de ellas.

En respuesta a los medios de comunicación, ha asegurado que no puede realizar ningún "balance positivo" de la municipalización de los servicios realizada por el anterior equipo de gobierno. "De hecho, lo hemos externalizado esta legislatura. No sirvió y no funcionó, no mejoró las condiciones ni de los trabajadores ni de los usuarios", ha apuntado, en relación al SAD. En el caso de las Escuelas Infantiles, ha considerado que "tal y como se planteó, fue una irresponsabilidad por parte del equipo de gobierno".

En este sentido, Caballero ha añadido que "ahora sí está funcionando bien", aunque "hay una eventualidad muy grande". "Por eso esta resolución nos tranquiliza, nos favorece", ha apuntado.

El Ayuntamiento de Pamplona allanará esta sentencia, al igual que el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles y el Servicio de Atención Domiciliaria, de los que dependen las personas afectadas por la decisión. En concreto, se trata de las personas pertenecientes al SAD; el personal de limpieza, cocina y educadoras de las escuelas Hello Rochapea, Hello Buztintxuri y Hello Azpilagaña; el personal de cocina de las escuelas infantiles Izartegi, Mendillorri, Mendebaldea y Goiz Eder; y el de limpieza de Mendebaldea y Goiz Eder.

No obstante, el Consistorio recalca que esta condición de fijeza adquirida "no es incondicional en todo el ámbito municipal", sino que se limita al objeto de la transmisión, es decir, al servicio que prestan en la actualidad, una vez revertido al Ayuntamiento.