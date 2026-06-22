El Ayuntamiento de Pamplona eleva a 900.000 euros la cuantía destinada a becas de comedor para Infantil y Primaria

PAMPLONA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona destinará el próximo curso un total de 900.000 euros para sufragar los gastos de comedor de estudiantes de Educación Infantil y Primaria, una cifra que supone un incremento de 30.000 euros con respecto a la asignada el curso pasado.

De esta forma, se busca "poder atender un mayor número de solicitudes". Las ayudas, pendientes todavía de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, podrán solicitarse hasta el 30 de octubre.

En los últimos años, el Consistorio ha aumentado tanto el presupuesto total como el número de solicitudes aprobadas, de forma que en el presente curso, de las 1.804 peticiones recibidas se han concedido ayudas a 1.635, lo que supone un 90,6% del total.

Para este curso recién concluido, el Ayuntamiento aprobó un presupuesto de 870.000 euros, lo que suponía un incremento del 22,5% sobre un año antes. Esto ha hecho posible que el porcentaje de solicitudes aprobadas sea diez puntos superior al curso 2024/2025, cuando se recibieron 1.968 solicitudes y se aprobaron 1.580 (un 80,3% del total).

Esta cifra es similar a la del curso 2023/2024, cuando se aprobaron el 81,7% de las solicitudes recibidas, que en números absolutos supusieron 1.504 de 1.841 peticiones recibidas.

El concejal de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, Txema Mauleón, ha destacado, en la rueda de prensa ofrecida este lunes, que la mayor novedad de esta convocatoria es la mejora de la cuantía de las becas para determinados tramos de renta, junto a "la consolidación de un gran refuerzo presupuestario".

En esta legislatura se pasa de una inversión de 550.000 euros a 900.000, lo que supone un incremento del 64% en la inversión municipal en becas comedor para las familias de Pamplona.

Con esta ayuda, el Ayuntamiento de Pamplona pretende facilitar el acceso al comedor escolar a la población de 3 a 12 años, que estudia en centros tanto públicos como concertados y cuya situación familiar, económica y social presenta "cierta vulnerabilidad".

Además de permitirles acceder al comedor escolar, la medida también permite "contribuir a la mejora del rendimiento escolar del alumnado y en su desarrollo personal y fomentar hábitos de alimentación saludable".

EN FUNCIÓN DE LA RENTA FAMILIAR

Las ayudas, que se asignarán por evaluación individualizada por orden de llegada hasta agotar el presupuesto, se concederán en función de los ingresos y el patrimonio de la unidad familiar. No obstante, la subvención municipal será complementaría a la recibida por otras instituciones o entidades.

El importe de la ayuda variará en función de la renta, estableciendo varios tramos, que van desde los 0,60 euros hasta los 1,80 euros de ayuda diaria. Para poder optar a esta subvención, es necesario tener vecindad efectiva y estar empadronadas en Pamplona con un mínimo de tres meses de antigüedad y conservar el empadronamiento mientras perciba la ayuda.

Además, las personas solicitantes tendrán que demostrar una "necesidad objetiva" para hacer uso del servicio de comedor, por la imposibilidad de que los menores puedan comer en su domicilio debido a la ausencia de personas adultas por motivos labores o formativos o sanitarios; o bien por situaciones sociofamiliares que requieran de la asistencia al comedor como recurso preventivo y de protección para el menor. Además, deberán haber solicitado ayudas para el mismo concepto a otras administraciones.

A todo ello se suma el requisito de los ingresos que, en función de los tramos y el número de miembros de la unidad familiar no podrán superar, como máximo los 32.513 euros (cuando la unidad familiar está compuesta por seis o más miembros).

Dos periodos para la solicitud de las ayudas Las ayudas podrán solicitarse de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento de Pamplona (en la calle Mayor, 2) y sus registros auxiliares.

El plazo de solicitud comenzará a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y se divide en dos periodos. Para el periodo escolar del 1 de septiembre al 31 de diciembre, se podrán presentar solicitudes hasta el 30 de octubre de 2026. No obstante, una vez concedida la ayuda se entenderá que es continua para todo el curso.

Para quienes se presenten a la convocatoria únicamente en la segunda parte del curso (de enero a junio), el plazo de solicitud se extenderá entre el2 de enero y el 30 de abril de 2027.

El Ayuntamiento dispone de un plazo máximo de seis meses para resolver y comunicar la concesión o denegación de las ayudas, tras la evaluación de cada solicitud.